LIDL ÖSTERREICH bietet Jobs für DELKA/SALAMANDER Mitarbeiter:innen an

Bewerben auf https://karriere.lidl.at

Salzburg (OTS) - Martin Wollmann, Geschäftsleiter Personal bei Lidl Österreich: „Bereits in der Vergangenheit haben erfahrene Mitarbeiter:innen mit uns einen zuverlässigen, neuen Arbeitgeber gefunden. Selbstverständlich steht auch den ehemaligen Mitarbeiter:innen von Delka und Salamander die Tür bei uns offen. Alle Interessierten können sich ganz unbürokratisch auf unserer Homepage unter https://karriere.lidl.at bewerben. Wir freuen uns über jede einzelne Bewerbung.“

Lidl Österreich ist seit 25 Jahren ein zuverlässiger Arbeitgeber und hat sich als einer der führenden Lebensmittelhändler in Europa etabliert und bietet eine Vielzahl von Jobs in Filialen, den drei Logistikzentren und der Zentrale in Salzburg.

Wir legen großen Wert auf die Ausbildung und Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter:innen. Wir bieten zahlreiche Schulungen und eine gründliche Einarbeitung, um die fachlichen und persönlichen Fähigkeiten jedes einzelnen im Team zu fördern. So steht ein Karriereweg bei Lidl auch für Quereinsteiger offen.

Lidl Österreich bietet als Arbeitgeber eine Kombination aus Stabilität, Karrieremöglichkeiten und einer attraktiven Vergütung, die es zu einer guten Wahl für Arbeitssuchende macht.

Die Pressemitteilung ist zur Verbreitung in Österreich bestimmt.

Rückfragen & Kontakt:

Lidl Österreich

Hansjörg Peterleitner

Unternehmenskommunikation

Tel.: +43/(0)662/44 28 33 - 1310

E-Mail: presse @ lidl.at