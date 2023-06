Geomix AG startet Sanierungsverfahren

Die Steirische Geomix AG hat heute einen Antrag auf Einleitung eines Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung gestellt. Der Fortbestand des Betriebs ist gesichert.

Liezen (OTS) - Die Geomix AG, ein Unternehmen mit Sitz in Liezen, hat heute einen Antrag auf eine Einleitung eines Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung gestellt.

Der Grund dafür sind die sich in den letzten Jahren massiv verschlechternden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Branche. Der krisenbedingte Umsatzrückgang in Teilgeschäftsfeldern und ein Ausfall in Deutschland hatten Liquiditätsprobleme zur Folge.

Die Geomix AG hat ein entsprechendes Sanierungskonzept erarbeitet und heute beim LG Leoben einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung gestellt. Die erforderlichen Restrukturierungsmaßnahmen werden gemeinsam mit dem Sanierungsverwalter umgesetzt, sodass die Geomix AG gestärkt aus diesem Prozess hervorgehen wird.

Rückfragen & Kontakt:

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an medien @ geomix.at.