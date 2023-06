Salzburg Summit diskutiert Neuordnung der Welt nach multiplen Krisen

Konferenz mit renommierten Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft & Wirtschaft – unter der Patronanz von EU-Kommissar Johannes Hahn organisiert von der IV

Wien/Salzburg (OTS) - Die Ereignisse der jüngsten Vergangenheit haben Europa und die Welt verändert – multiple Krisen haben tiefgreifende Auswirkungen auf Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Die sich verändernden Rahmenbedingungen und geopolitische Verschiebungen werden zunehmend zu Herausforderungen für unsere politischen Systeme und Zivilgesellschaften. Diese Herausforderungen zeigen aber auch Chancen und Möglichkeiten, bisher unbeschrittene Wege zu gehen. Krisen und Ungewissheit setzen Energien frei und schaffen neue Blickwinkel für innovative Lösungen, die unseren Kontinent im geopolitischen Spannungsfeld stärken können. Es gilt Trends und disruptive Ereignisse in der EU und weltweit zu erkennen, die damit verbundenen Chancen und Gefahren zu analysieren und dadurch bestmöglich die Grundlage für gemeinsames Wachstum und Fortschritt für Wirtschaft und Gesellschaft zu schaffen.

Über diese und weitere Fragen diskutieren im Rahmen des Salzburg Summit unter anderem Anton Zeilinger, Quantenphysiker und Nobelpreisträger, Maia Sandu, Präsidentin der Republik Moldau, Thierry Breton, EU-Kommissar für Binnenmarkt und Dienstleistungen, Martin Kocher, Wirtschafts- und Arbeitsminister Österreich und Paolo Gentiloni, EU-Kommissar für Wirtschaft und Währung. Darüber hinaus wird Bundeskanzler Karl Nehammer eine Keynote-Speech halten. EU-Budget-Kommissar Johannes Hahn und IV-Präsident Georg Knill werden die Konferenz eröffnen und ihre Sicht auf aktuelle globale Herausforderungen erläutern.

Der von der Industriellenvereinigung (IV) veranstaltete Salzburg Summit findet bereits zum vierten Mal statt, im heurigen Jahr unter dem Generalthema „Europe tomorrow. Facing the challenges. Shaping the future.“. Unter der Schirmherrschaft von EU-Kommissar Johannes Hahn organisiert die IV den Wirtschaftsgipfel für Denker und Umsetzer aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur und Medien, um Trends und Entwicklungen auf europäischer und globaler Ebene zu diskutieren und daraus notwendige Maßnahmen für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft abzuleiten.

Zu den internationalen Top-Speakern in diesem Jahr gehören darüber hinaus:

Sim Ann, Senior Minister of State, Singapore

Senior Minister of State, Singapore Rocco Bräuninger, VP Dach, Polen, Nordics Amazon

VP Dach, Polen, Nordics Amazon Markus J. Beyrer , Generaldirektor BusinessEurope

, Generaldirektor BusinessEurope Borge Brende, Präsident World Economic Forum

Präsident World Economic Forum Jeff Bullwinkel, Regional Vice President Europe Microsoft

Regional Vice President Europe Microsoft Sameh Shoukry , Außenminister Ägypten

, Außenminister Ägypten Jacques Vandermeiren, CEO Hafen von Antwerpen

Unterstützer und Partner

Ein Event dieser Größenordnung gelingt nur mit der Hilfe von Unterstützern und Förderern, so konnten unter anderem der Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs (Pharmig), Google, die B&C Industrie Holding, Microsoft, VERBUND AG, Amazon, Atos, FIBO Global Fitness, der Bankenverband, die Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (KSW) und Palfinger für das Event als Partner gewonnen werden. Die ÖBB fungiert wie auch in den letzten Jahren als Mobilitätspartner. Darüber hinaus wird der Summit mit Produkten von Vöslauer, dem Weingut Esterhazy und café+co unterstützt. Als strategische Partner dürfen wir in diesem Jahr mit BusinessEurope, dem Peter Drucker Forum und dem Salzburg Europe Summit zusammenarbeiten.

Weitere Infos zum Salzburg Summit finden Sie unter www.salzburgsummit.com

