Post-Chef Pölzl heute um 19:15 Uhr auf PULS 24: Kickl und Babler als Kanzler „eine Katastrophe“

Veit Dengler trifft Post-Vorstandsvorsitzenden Georg Pölzl zum „Wirtschaft24 Business Lunch“ – heute um 19:15 auf PULS 24 & Joyn

Wien (OTS) - Mit der neuen Ausgabe der Talkshow „Wirtschaft24 Business Lunch“ öffnet PULS 24 erneut die Türen in die Chefetagen und wirft diesmal einen genauen Blick auf Georg Pölzl, den Vorstandsvorsitzenden der Post AG. In dem Gespräch fragt Veit Dengler, selbst Unternehmer und ehemaliger CEO der NZZ Mediengruppe, genau nach. „Georg Pölzl spricht mit mir darüber, wie er in 14 Jahren als Generaldirektor der Post eine Erfolgskultur aufbaute, welche Risiken ein CEO nicht eingehen sollte, und warum er eine 32-Stunden Woche für absurd hält“, so Veit Dengler.

Weiters erzählt der frühere maxmobil-Chef und erfolgreiche Sanierer bei T-Mobile in Deutschland kurz vor seinem Ausscheiden an der Spitze des staatsnahen Konzerns im kommenden Jahr von seiner Null-Toleranz-Politik bei Fehlverhalten von Mitarbeiter:innen und dem geeigneten Nachfolgekandidaten. Mit der staatlichen Beteiligungsverwaltung habe der Chef von rund 20.000 Beschäftigten in all den Jahren „nur positive Erlebnisse“ gehabt. Auch Thomas Schmid, Ex-ÖBAG-Vorstand, sei „kompetent“ und habe „einen guten Job“ gemacht, so der Post-CEO. Kritisch äußert sich Pölzl hingegen zu einer möglichen Kanzlerschaft von FPÖ-Chef Herbert Kickl, aber auch des neuen SPÖ-Chefs Andreas Babler, die er als „Katastrophe“ bezeichnet. „Wenn man glaubt, man kann mit so marxistischen Ideen, einen Wirtschaftsstandort weiterbringen, dann bin ich da dezidiert anderer Meinung“, sagt Pölzl zu Babler.

PULS 24 Talk Format „Wirtschaft24 Business Lunch“ mit Veit Dengler am Freitag, 30. Juni, um 19:15 Uhr auf PULS 24 & Joyn

