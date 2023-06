younion: Faire Lösungen für das gesamte Team Gesundheit!

Gewerkschafter:innen fordern Verbesserungen für ALLE Berufsgruppen, niemand darf zurückgelassen werden!

Wien (OTS) - „Wir lassen uns das ‚Team Gesundheit‘ nicht auseinanderdividieren. Die rund 120 Berufsgruppen haben es verdient, dass für alle ernsthaft verhandelt wird!“

Mit einem offenen Brief an alle Beschäftigten im Wiener Gesundheitsverbund hat die Hauptgruppe II der younion _ Die Daseinsgewerkschaft („Team Gesundheit“) auf den heutigen Warnstreik in der Klinik Ottakring reagiert. Vorsitzender Edgar Martin: „Wir haben unsere Kolleg:innen darüber informiert, dass wir den Alleingang der Wiener Ärztekammer nicht unterstützen.“

Edgar Martin erklärt auch warum: „Wir vertreten 120 Berufsgruppen im Wiener Gesundheitswesen, praktisch alle haben Probleme – zum Teil massiv. Wir suchen Lösungen für das gesamte Team Gesundheit und nicht nur für Einzelne. Anders macht es auch gar keinen Sinn. Denn zieht eine Gruppe übermäßig Budget für sich ab, leiden alle anderen. Das kann so weit führen, dass das Gesamtsystem nicht mehr funktioniert.“

Martin: „Es braucht jetzt ein Bündnis, das für eine ausgewogene Gesamtlösung eintritt. Eine Lösung, die für alle Beschäftigten fair ist – nicht nur in Wien, sondern österreichweit. Denn die Probleme sind in allen Bundesländern gleich.“

Martin bedankt sich ausdrücklich bei jenen Kolleg:innen, die am heutigen Tag nicht im Rampenlicht stehen: Tausende Kolleg:innen in allen Kliniken und Pflegewohnheimen in Wien halten das „Werkl“ Tag für Tag am Laufen - trotz aller Schwierigkeiten. Das Reinigungspersonal, die Kolleg:innen in der Küche oder in der Wäscherei, genauso wie Verwaltungskräfte, Techniker:innen, medizinisch-technisch-diagnostische Mitarbeiter:innen, Pflegepersonal wie Ärzt:innen - sie alle sind das Team Gesundheit.“

