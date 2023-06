Burger King®: Österreich grillt anders

Deutschland ist nicht mit Österreich vergleichbar. Österreichs Burger King® Masterfranchisee, The Eatery Group, gewährleistet beispielgebende Qualitätsstandards.

Wien (OTS/LCG) - Weltweit beliebt und trotzdem regional besser. In Österreich ist The Eatery Group Masterfranchisee von Burger King®. Rund die Hälfte der Restaurants wird von dem österreichischen Gastronomieexperten selbst betrieben, der seinem hohen Qualitätsanspruch über mehrere renommierte Marken hinweg verpflichtet ist. Neben Burger King® betreibt die Unternehmensgruppe außerdem hierzulande beliebte Brands wie Rosenberger®, Coffeeshop Company® sowie das neue Multimarken-Raststätten-Konzept Rosehill Foodpark®.

Rund 1.000 Mitarbeiter sind für The Eatery Group landesweit tätig und genießen attraktive, markenübergreifende Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Mitarbeiterförderung und -ausbildung haben hierbei für den Gastronomieexperten oberste Priorität. Um dies zu garantieren, wurde die österreichische „Burger King® Academy“ ins Leben gerufen, um Mitarbeitern unter anderem in arbeitsrechtlichen Belangen umfangreiche Schulungen anzubieten. Hierbei setzt die Firmengruppe bereits seit Langem auf eine enge Zusammenarbeit mit Juristen der Wirtschaftskammer Österreich. Über die von der Gesetzgebung vorgegebenen Arbeitszeitrichtlinien hinaus, setzt The Eatery Group zahlreiche weitere Maßnahmen, um die Work-Life-Balance ihrer Mitarbeiter zu gewährleisten und bietet diesen auch in Krisenzeiten, beispielsweise in den Pandemiejahren, einen sicheren Arbeitsplatz.

Ergänzend zu den vorgegebenen Audits des global aktiven Eigentümers der Marke Burger King® verfolgt The Eatery Group zusätzliche Qualitätskontrollen und nimmt damit in der Burger King® Welt eine Vorreiterrolle ein. Ein Beispiel hierfür ist die bereits seit 2017 bestehende ISO 9001-Zertifizierung der Firmengruppe, die durch externe Audits weitere Transparenz und eine beispiellose Mitarbeiter- und Gästezufriedenheit in Österreich gewährleistet.

In der Weiterentwicklung der Produktpalette zu veganen Optionen und fleischlosen Alternativen arbeitet der österreichische Masterfranchisee der Marke Burger King® eng mit Mitarbeitern und Gästen zusammen, um hochwertigen Genuss auf ein neues verantwortungsvolles Level zu heben.

Verbesserungsvorschläge, die sich aus dem Tagesgeschäft oder auch der medialen Berichterstattung über andere Märkte ergeben, sind aus Sicht der Firmengruppe jederzeit willkommen. Die nationale Aufstellung Burger Kings® innerhalb The Eatery Group ermöglicht eine schnelle Reaktion. Dadurch wird die Marke hierzulande zum europäischen Vorreiter für neue Trends in der Quick-Service-Gastronomie und zur nachhaltigen Ausbildungsschmiede von Talenten.

Über The Eatery Group

The Eatery Group (vormals TQSR Group) ist Teil der in österreichischem Familienbesitz stehenden THEOPHIL Group und zentrale Holdinggesellschaft der Gruppe für den Geschäftsbereich mit Schwerpunkt Gastronomie. Mit über 1.000 Mitarbeitern wird ein Jahresumsatz von rund 100 Millionen Euro erwirtschaftet. Seit 2015 ist The Eatery Group als Masterfranchisenehmer für das BURGER KING® System in Österreich zuständig und damit für sämtliche nationale Aktivitäten von BURGER KING® verantwortlich. Diese Zuständigkeiten umfassen unter anderem Marketing und PR, Development, Supply Management, Monitoring, Training und Verrechnung. Nach Übernahme von Rosenberger® im Frühjahr 2019 sowie Coffeeshop Company® im Februar 2021 beschäftigt The Eatery Group in Österreich im Jahresschnitt über 1.000 Mitarbeiter. Die Firmengruppe betreibt 34 eigene BURGER KING® Restaurants, zwölf Rosenberger® Raststätten, sechs Coffeeshop Company® Standorte, vier Rosehill Foodparks® sowie mit 24/7 Shop N’ Go® ein innovatives Retail-Automatensystem. Für das Jahr 2023 ist die österreichweite Expansion der Marken BURGER KING® und Rosehill Foodpark® sowie Coffeeshop Company® geplant. Besuchen Sie die Websites auf rosehill.at, burgerking.at und coffeeshopcompany.com. Weitere Informationen zur Unternehmensgruppe auf eaterygroup.at

