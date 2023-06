Zivildienst in Etappen?

Offiziersgesellschaft kritisiert Vorschlag der Jugendstaatssekretärin

Wien (OTS) - Die Österreichische Offiziersgesellschaft (ÖOG) kritisiert die Aussage von Jugendstaatssekretärin Plakolm (ÖVP), dass der Dienst für den Staat kein „zusätzlicher Klotz am Bein sein darf“.

„ Der Krieg oder der Grenzschutz, das Hochwasser und die Lawine wartet auch nicht, bis genug Soldaten ausgebildet sind “, zieht Brigadier Erich Cibulka, ÖOG-Präsident, Parallelen zu Plakolms Argumentation.

„ In jeder Krise der letzten Jahre wurde sofort nach Hilfe durch den Staat gerufen – meistens durch das Bundesheer. Es ist unverständlich, dass diesem nun durch Erleichterungen beim Zivildienst zusätzliche Konkurrenz bei der Werbung um die Jugend gemacht werden soll “, ergänzt Cibulka.

„Der Wehrdienst ist in der Verfassung verankert. Der Zivildienst ist ein Ersatzdienst aus Gewissensgründen. Es kann und darf nicht sein, dass die Ersatzleistung immer attraktiver wird und damit die eigentliche Verpflichtung immer mehr ausgehöhlt wird – gerade in einer Zeit wo das Militär enorm an Bedeutung gewonnen hat“ betont die ÖOG.

Die Österreichische Offiziersgesellschaft ist parteipolitisch unabhängig und versteht sich als "das sicherheitspolitische Gewissen der Republik Österreich."