NEOS zu Kinderbetreuung: Ministerin Raab redet sich die Realität schön

Bernhard: „In schwarz-blau geführten Bundesländern können Eltern keiner Vollzeitbeschäftigung nachgehen. Das ist ein Armutszeugnis, kein Grund für Selbstlob.“

Wien (OTS) - „Wenn Eltern keiner Vollzeitbeschäftigung nachgehen können, selbst wenn sie wollen, ist das ein Armutszeugnis für die Regierung, kein Grund für Selbstlob“, sagt NEOS-Familiensprecher Michael Bernhard zu den Jubelmeldungen von Familienministerin Raab zur Kindertagesheimstatistik der Statistik Austria. „Die Zahlen zeigen ganz deutlich, dass der Anteil der Kindergartenplätze, die eine Vollzeitbeschäftigung der Eltern ermöglichen, gesunken ist. Einzig das rot-pinke Wien hat bei den Ganztages-Betreuungsplätzen seine Hausaufgaben gemacht. Schlusslichter sind das schwarz-blau regierte Oberösterreich und das schwarz-blau geführte Niederösterreich.“

Mit jener „rückwärtsgewandten Einstellung, die vor allem Frauen hinter den Herd und in ein völlig antiquiertes Rollenbild drängen“, würden die ÖVP und ihre Freunde verantworten, dass Österreich die Barcelona-Ziele von 45 Prozent frühkindlicher Betreuung „frühestens am Sankt-Nimmerleinstag“ erreichen wird, so der NEOS-Familiensprecher: „Die Länder außer Wien lassen berufstätige Mütter und Väter und die Kinder im Stich und nehmen den Eltern die Freiheit, selbst entscheiden zu können, ob und wie viel sie arbeiten. Und die Bundesregierung schaut tatenlos dabei zu, während die Personalnot von Tag zu Tag größer und existenzgefährdender wird. Österreich braucht eine rasche Trendumkehr weg von rückschrittlichen und frauenfeindlichen Herdprämien, hin zu einer flächendeckenden, möglichst kostenlosen Kinderbetreuung mit Rechtsanspruch ab dem ersten Geburtstag. Österreich darf nicht Ober- und nicht Niederösterreich werden.“

