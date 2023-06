„Landmark Wiener Neudorf“ – neues Business-Hotel im ecoplus Wirtschaftspark IZ NÖ-Süd eröffnet

Klubobmann Danninger: Ein Symbol für die Dynamik in der Region

St. Pölten (OTS) - Der ecoplus Wirtschaftspark IZ NÖ-Süd hat die Dimension einer Kleinstadt. Er erstreckt sich auf 280 Hektar Fläche, 394 Betriebe sind im IZ NÖ-Süd angesiedelt, 11.367 Menschen haben hier ihren Arbeitsplatz und finden auch die entsprechende Infrastruktur - von Nahversorgern und Gastronomiebetrieben bis zum Kindergarten. Ab sofort ist dieses Angebot um eine Facette reicher:

Gestern eröffnete Klubobmann Jochen Danninger in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gemeinsam mit Max C. Luscher, CEO Central & Northern Europe bei B&B HOTELS, ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki, Bürgermeister Herbert Janschka sowie Herbert Pinzolits, Geschäftsführer der Projektgesellschaft, das „B&B HOTEL Wiener Neudorf“, das neue Business-Hotel im IZ NÖ-Süd.

Das neue Hotel wurde auf dem ehemaligen Kika-Areal direkt an der Haupteinfahrt in den ecoplus Wirtschaftspark IZ NÖ-Süd auf einer Grundfläche von rund 4.000 Quadratmetern errichtet. „Mit der heutigen Eröffnung wird ein weiterer Meilenstein auf dem Erfolgsweg von Österreichs größtem Wirtschaftspark gesetzt. Das neue Business-Hotel ist aber nicht nur für den Wirtschaftspark selbst eine große Bereicherung, sondern ein wichtiger Impulsgeber für die gesamte Region. Das IZ NÖ-Süd befindet sich in einer der dynamischsten Wirtschaftsregionen Europas und jedes zusätzliche Angebot im Bereich des Wirtschaftstourismus ist daher von zentraler Bedeutung“, so Danninger.

Das neue Hotel mit der markanten Architektur bietet auf fünf Geschossen 104 Zimmer und im Erdgeschoss einen Foodcourt mit fünf Restaurants, deren gastronomisches Angebot sich nicht nur an die Hotelgäste, sondern an alle Beschäftigten und Besucher des IZ NÖ-Süd und der umliegenden Gemeinden richtet. Insgesamt sind 88 Stellplätze vorhanden, 51 davon in der hoteleigenen Tiefgarage.

Errichter des 12,8 Millionen Euro-Projekts ist die Wiener Mamma Group mit ihrer Tochtergesellschaft IZ Landmark Wiener Neudorf GmbH & Co KG. Das architektonische Konzept stammt vom Architekturbüro Zechner & Zechner ZT GmbH aus Wien. Herbert Pinzolits, CEO der Mamma Group, meinte dazu: „Das ‚Landmark Wiener Neudorf‘ ist außergewöhnlich, modern und einladend und wir sind sehr froh darüber, für dieses besondere Hotel mit der französischen Gruppe B&B HOTELS den perfekten Betreiber gefunden zu haben.“

Max C. Luscher, CEO Central & Northern Europe bei B&B HOTELS, sagte:

„Wir freuen uns, mit dem neuen B&B HOTEL Wiener Neudorf nun bereits das achte Hotel in Österreich eröffnet zu haben. So profitieren unsere Gäste nun auch im IZ NÖ-Süd von unserem gewohnt hohen und komfortablen Standard und erhalten wie in unseren anderen 700 Häusern weltweit Value for Money.“

Eine Bereicherung ist das neue Hotel auch für Wiener Neudorf. Bürgermeister Herbert Janschka betonte: „Wir freuen uns im Gemeindeamt immer, wenn wir als Baubehörde außergewöhnliche, architektonisch anspruchsvolle und nachhaltige Baueinreichungen zur Beurteilung und Genehmigung bekommen. Und dieses Hotel- und Gastronomieprojekt gehört ganz zuoberst dazu. Wiener Neudorf steht bislang für vieles: Für Wirtschaft, für Soziales, für Vereine, leider auch für hohes Verkehrsaufkommen - mit diesem Haus dürfen wir uns langsam auch ‚Tourismusgemeinde‘ nennen, auch wenn es sich dabei mehr um Geschäfts- als um Freizeittourismus handelt.“

„Als Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich zählt es zu unseren Aufgaben, den Unternehmen immer die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu bieten. Das neue Business-Hotel trägt wesentlich zur Attraktivitätssteigerung des IZ NÖ-Süd bei. Das ‚Landmark Wiener Neudorf‘ ist das Tor zum IZ NÖ-Süd und spiegelt die Dynamik des Wirtschaftsparks und der gesamten pulsierenden Region wider. Herzliche Gratulation an die Verantwortlichen für dieses tolle Projekt“, freute sich ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki im Rahmen der Eröffnung

Weiter Informationen: Mag. (FH) Markus Steinmaßl, Wirtschaftsagentur ecoplus, Telefon +43 2742 9000-19619, E-Mail m.steinmassl @ ecoplus.at.

