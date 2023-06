Private Eigentümerschaft und langfristige Strategie sorgen für zweistelliges Wachstum bei Lockton

Kansas City, Missouri (ots/PRNewswire) - Lockton, der weltweit größte unabhängige und privat geführte Versicherungsmakler, meldete ein Umsatzwachstum von 17 % auf Basis konstanter Währungskurse, wobei das gemeldete organische Umsatzwachstum bei 16 % für das am 30. April 2023 endende Geschäftsjahr lag. Der von Lockton gemeldete globale Umsatz lag bei 3,1 Milliarden USD gegenüber einem globalen Umsatz von 2,7 Milliarden USD im Geschäftsjahr 2022. Die Kennzahlen zum Umsatzwachstum werden auf Basis konstanter Währungskurse dargestellt.

Das starke Umsatzwachstum des Geschäftsjahres 2023 übertraf den Rekordwert des organischen Umsatzwachstums von 27 % im vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Geschäfte in den USA, die internationalen Geschäfte und das globale Rückversicherungsgeschäft von Lockton verzeichneten jeweils ein zweistelliges organisches Wachstum, was die Stärke einer zunehmend diversifizierten Plattform veranschaulicht.

„Die Familie Lockton ist stolz darauf, das Privateigentum des Unternehmens über Generationen hinweg fortzuführen", berichtete Ron Lockton, geschäftsführender Vorsitzender. „Unsere kontinuierlichen Bemühungen um eine niedrigere Aktionärsmarge und die Reinvestition in Dienstleistungen, Kultur und Wachstum erzeugen eine beachtliche Dynamik und Chancen für unsere Mitarbeiter. Dieses Wachstum ist ein direktes Ergebnis der Leidenschaft, die unsere Teams an den Tag legen, um den Kunden die besten Lösungen zu bieten."

Im Geschäftsjahr 2023 weitete Lockton seine geografische Aufstellung mit neuen Niederlassungen In Kolumbien, Oman sowie Schweden aus und verstärkte seine Präsenz in Brasilien durch die kürzliche Übernahme von THB Brasil. Dies erfolgte zusätzlich zu bedeutenden Investitionen und der Rekrutierung von erstklassigen Mitarbeitern in den Bereichen Cyber, private Risikolösungen, Schifffahrts- und Finanzdienstleistungslösungen. Weiterhin wurde Locktons Abteilung für Sozialleistungen in People Solutions umbenannt, was den ganzheitlichen Ansatz von Lockton widerspiegelt, Kunden zu größeren Erfolgen zu verhelfen, indem das Leben der Mitarbeiter verbessert wird.

„Jack Lockton hat Lockton Companies 1966 gegründet und war der Überzeugung, dass eine intensive Kundenorientierung, die Schaffung einer Sozialkultur, die Stärkung der Menschen und der Verbleib des Unternehmens in Privatbesitz einen besonderen Platz für Kunden und außergewöhnliche Mitarbeiter schaffen würde", so Peter Clune, CEO. „Unser exponentielles Wachstum ist das Ergebnis unserer Treue zu seinen Geschäftsphilosophien in Verbindung mit dem Willen unserer Mitarbeiter."

Die preisgekrönte Unternehmenskultur von Lockton ist auf der ganzen Welt anerkannt, unter anderem durch die Zertifizierung als „Great Place to Work" in Australien und Mexiko, durch den Verleih der höchsten Auszeichnung von b-Heard im Vereinigten Königreich und durch die Auszeichnungen als einer der „Best Places to Work in Insurance" seit 14 Jahren in Folge und „U.S. Best Managed Company" für drei aufeinanderfolgende Jahre.

Was Lockton auszeichnet, ist gleichzeitig auch das, was uns besser macht: Unabhängigkeit. Die private Eigentümerschaft von Lockton ermöglicht es den mehr als 10.750 Partnern in mehr als 140 Ländern, sich ausschließlich auf die Risiko-, Versicherungs- und Personalbedürfnisse der Kunden zu konzentrieren. Mit einer rund um den Globus reichenden Expertise verfügt Lockton über das tiefe Verständnis, das erforderlich ist, um bemerkenswerte Ergebnisse zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie auf www.lockton.com.

