ORF-Stiftungsrat: Strategie-Prozess „ORF FÜR ALLE“ präsentiert

Positiver ORF-Jahresabschluss 2022 genehmigt

Wien (OTS) - Der ORF-Stiftungsrat hat in seiner Plenarsitzung am Donnerstag, dem 29. Juni 2023, unter dem Vorsitz von Mag. Lothar Lockl den von ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann vorgelegten Jahres- und Konzernabschluss des ORF 2022 einstimmig genehmigt. Sowohl der ORF als auch der ORF-Konzern bilanzieren positiv. Der ORF-Generaldirektor präsentierte weiters den Start des Strategie-Prozesses „ORF FÜR ALLE“.

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: „Ein ‚ORF FÜR ALLE‘ ist das Leitthema der ORF-Unternehmensstrategie der kommenden Jahre. Der ORF erreicht schon heute mehr als 90 Prozent des Publikums. Die nachhaltige Neuregelung der ORF-Finanzierung durch die Allgemeinheit ist für den ORF aber auch eine Verpflichtung, noch mehr Anstrengungen zu unternehmen, damit er tatsächlich auch allen Österreicherinnen und Österreichern ein relevantes Programmangebot machen kann. Auch jenen, die dem ORF gegenüber kritisch eingestellt sind. Dies müssen wir vor dem Hintergrund einer sehr schwierigen wirtschaftlichen Lage leisten. Konnte der ORF unter großen Anstrengungen 2022 noch ausgeglichen abschließen, wird dies 2023 aus heutiger Sicht nicht möglich sein. Durch die konsequente Fortsetzung des Einsparungs- und Restrukturierungskurses werden wir aber sicherstellen, dass der ORF in den kommenden Jahren wieder ausgeglichen bilanziert und das notwendige Einsparungsvolumen von rd. 300 Mio. Euro realisieren kann. Dadurch werden wir auch den nötigen Spielraum schaffen, um unsere programmlichen Vorhaben zu realisieren und zu einem ORF für alle zu werden!“

Eckpunkte Strategieprozess „ORF FÜR ALLE“

Der ORF wird seine Unternehmensstrategie unter dem Leitthema ein „ORF FÜR ALLE“ weiterentwickeln. Als „ORF FÜR ALLE“ möchte der ORF allen Menschen in Österreich ein öffentlich-rechtliches Programmangebot machen, die Interessen aller Bevölkerungsgruppen berücksichtigen und die verschiedenen Zielgruppen ansprechen – unabhängig von Alter, Geschlecht, Sozialisierung oder politischer Orientierung. Die Vielfalt der österreichischen Gesellschaft soll sich noch besser in seinen Programmangeboten widerspiegeln, damit sich möglichst viele Menschen durch den ORF repräsentiert fühlen. Im Rahmen des Strategieprozesses wird der ORF verstärkt auch auf Kritikerinnen und Kritiker zugehen. Die neue Unternehmensstrategie wird auf den vier Säulen Content (1), Business Reengineering (2), Kultur der Verantwortung (3) und einer Dialogoffensive (4) basieren. Die detaillierten Umsetzungsschritte werden in den kommenden Wochen erarbeitet.

ORF-Bilanz 2022 positiv

Der ORF-Konzern bilanziert 2022 mit einem EBT in der Höhe von 9,6 Mio. € positiv. Das EBT der Muttergesellschaft beträgt 1,9 Mio. €. Die Umsatzerlöse des ORF-Konzerns liegen 2022 bei 1.069,8 Mio. € (2021: 1.052,2 Mio. €). Die Erlöse aus Programmentgelten betragen 662,9 Mio. € (2021: 644,9 Mio. €), jene aus der Werbung 218,3 Mio. € (2021: 228,3 Mio. €). Sonstige Umsatzerlöse liegen 2022 bei 188,7 Mio. € (2021: 179,1 Mio. €).

