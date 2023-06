Daniel Knözinger rückt in die Geschäftsführung des Bechtle IT-Systemhauses Österreich auf

Robert Öfferl und Daniel Knözinger bilden neue Geschäftsführung

Wien (OTS) - Daniel Knözinger wird zum 1. Juli 2023 weiterer Geschäftsführer des IT-Systemhauses Österreich. Er folgt auf Robert Absenger, der sich nach einem Jahrzehnt in der Geschäftsführung in den Ruhestand verabschiedet. Daniel Knözinger, der 2021 als Geschäftsführer der akquirierten Open Networks zu Bechtle kam, übernimmt seine neue Position in Zusammenarbeit mit Robert Öfferl.



Um eine ideale Lösung für den planmäßigen Rückzug Robert Absengers zu finden, wurden bereits im Januar 2021 die Weichen gestellt – seither leiteten Robert Absenger und Robert Öfferl das Unternehmen als Doppelspitze. Diese Konstellation wird auch künftig beibehalten. Gemeinsam sind Daniel Knözinger und Robert Öfferl für mehr als 300 Mitarbeitende und 172 Millionen Euro Umsatz verantwortlich. Daniel Knözinger war Geschäftsführer und Unternehmensmitgründer der Open Networks und nach der Integration in das Systemhaus Österreich als Sales Unit Manager tätig.



„ In den zurückliegenden eineinhalb Jahren habe ich die Mitarbeitenden, ihr großes Know-how, unser umfangreiches Portfolio und viele Kunden kennen und schätzen gelernt “, sagt Daniel Knözinger. „ Besonders faszinieren mich die Bandbreite und die hohe Qualität der Dienstleistungen und Services, die wir für unsere Kunden erbringen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben dem Unternehmen die Persönlichkeit, die unsere Kunden so schätzen. Die weitere Entwicklung des Unter-nehmens mit Robert Öfferl künftig maßgeblich zu beeinflussen, ist eine Aufgabe, die ich mit großer Freude übernehme. “



„ Das Prinzip der Doppelspitze hat sich bei mehr als 300 Mitarbeitenden und einem weiterhin geplanten Wachstum als überaus sinnvoll erwiesen. Die Zusammenarbeit mit Robert Absenger war hervorragend und ich wünsche ihm alles Gute für den wohlverdienten Ruhestand. Zugleich freue ich mich, gemeinsam mit Daniel Knözinger die Erfolgsstory von Bechtle Österreich weiter fortzuschreiben “, sagt Robert Öfferl.



Robert Absenger weiß das Systemhaus in guten Händen. „ Ich bin überzeugt, dass sich das Unternehmen auch in Zukunft sehr gut entwickeln wird. Ich persönlich bin nach 37 Jahren in der IT-Branche und zehn Jahren in der Geschäftsführung von Bechtle bereit, den Ruhestand anzutreten – ich werde mich sehr gern an die ge-meinsame Zeit zurückerinnern. “



Dem Bechtle IT-Systemhaus Österreich ist es unter der Führung von Robert Ab-senger und Robert Öfferl sehr erfolgreich gelungen, sich am Markt insbesondere mit den Fokusthemen Cloud, Managed und Application Services sowie IT-Security zu positionieren. Gemeinsam mit den auf Anwendungslösungen und digitale Produkte spezialisierten IT-Dienstleistern Smartpoint, Planetsoftware und Dataformers sowie der E-Commerce-Gesellschaft Bechtle direct bietet das IT-Systemhaus eines der umfassendsten IT-Portfolios in Österreich. Darüber hinaus profitieren Kun-den vom Zusammenspiel des Know-hows der gesamten Unternehmensgruppe, das in nationalen wie internationalen Projekten zur vollen Entfaltung kommt.

