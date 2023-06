Mit Mauerpfeffer und Co gegen die Hitze - Dachbegrünungen bekämpfen Hitzeinseln

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 08. Juli 2023 um 16.30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Dachbegrünungen gewinnen, speziell im urbanen Raum, immer mehr an Bedeutung. Nicht nur als optischer Blickfang. Der Nutzen begrünter Dächer reicht vom Wasserrückhalt über den Schallschutz bis hin zur Biodiversität. Sogenannte Hitzeinseln, vorwiegend im städtischen Bereich, können mit den grünen Dächern ausgeglichen werden.

Das Land und Leute-Team ist mit dem Maschinenring in der Steiermark unterwegs, um die unterschiedlichen Arten von Dachbegrünung zu entdecken. Mit Pflanzen wie dem Mauerpfeffer wird dem Dach ein bunter Touch verliehen und der Pflegeaufwand ist gering. Auch die Dächer von Gartenhäusern, Carports, Garagen und Nebengebäuden lassen sich mit einfachen Mitteln begrünen. Ein kleiner Beitrag, um dem Klimawandel entgegenzuwirken.

Weitere Themen von "Land und Leute" am 08. Juli:

* Sommerfrische am Bauernhof

Am Weissensee in Kärnten werden Tourismus und Landwirtschaft verbunden. Beim "Urlaub am Bauernhof" erleben die Gäste eine Vielfalt an Tieren, die Arbeit auf einem traditionellen Hof, Ruhe und eine Kutschenfahrt wie anno dazumal.

* Natürlicher Pflanzenschutz im Weingarten

Im Weinbau wird nach neuen, schonenden Wegen in der Unkrautbekämpfung gesucht. Winzer Heinz Frischengruber aus der Wachau etwa setzt auf Pheromonfallen und natürliche Fressfeinde. Und auch die Anrainer können zum Schutz der Reben beitragen.

* Heumilchwirtschaft mit langer Tradition

Im Salzburger Flachgau hat Heumilch eine lange Tradition. Das Land und Leute-Team besucht einen Hof mit eigener Käserei und zeigt, wie Bio-Heumilch nachhaltig produziert wird und welche Spezialitäten daraus entstehen.

* 100 Jahre Scheibbser Keramik

Schalen, Figuren und farbenfrohe Kunstobjekte aus gebranntem Ton – die Scheibbser Keramik ist vor 100 Jahren entstanden und fand schnell Liebhaber von New York bis Tokio. Ein Scheibbser Sammlerehepaar bringt diese Werke wieder zurück zu ihren Wurzeln.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer

Rückfragen & Kontakt:

ORF Landesstudio Niederösterreich

Mag. Sofija Nastasijevic

02742/2210-23572