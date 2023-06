Statement der OVWG zur Parlamentarischen Anfrage

„Illegales Online Glücksspiel – Fiskalische Interessen vs. geltende Rechtslage“

Funktionierender Spielerschutz im Internet lässt sich letztlich nur durch einen streng kontrollierten Marktzugang von regulierungswilligen Anbietern verwirklichen. So kann jederzeit gewährleistet werden, dass alle Vorgaben eingehalten werden und die Spieler in einem sicheren Umfeld spielen. Auch Finnland hat die Zeichen der Zeit erkannt und wird das Monopol im Glücksspielbereich öffnen. Damit wird Österreich nun das letzte Land in der EU sein, das nach wie vor an einer Monopolregelung festhält und der aktuellen Entwicklung hinterherhinkt. Claus Retschitzegger, Präsident der OVWG

Wien (OTS) - Bezugnehmend auf die Beantwortung der parlamentarischen Anfrage 14941/J betreffend „Illegales Online Glücksspiel – Fiskalische Interessen vs. geltende Rechtslage“ durch das BMF (AB 14430/AB) nimmt die OVWG (Österreichische Vereinigung für Wetten und Glücksspiel) wie folgt Stellung:

Alle in Malta lizensierten Mitgliedsunternehmen der OVWG bieten ihre Glücksspieldienstleistungen in Österreich keinesfalls illegal an: Die maltesische Aufsichtsbehörde MGA hat diesen Anbietern vielfach bestätigt, dass ihr Angebot in Österreich, basierend auf geltenden maltesischen Lizenzen, rechtmäßig erfolgt. Dies wurde erst vor wenigen Tagen durch das maltesische Parlament neuerlich bestätigt.



Die Anbieter mit maltesischer Lizenz müssen die vorgegebenen Sicherheits- und Spielerschutzstandards einhalten und bieten u.a. die Möglichkeit zum Selbstausschluss ebenso an wie Einzahlungslimits.



Claus Retschitzegger, Präsident der OVWG: „ Funktionierender Spielerschutz im Internet lässt sich letztlich nur durch einen streng kontrollierten Marktzugang von regulierungswilligen Anbietern verwirklichen. So kann jederzeit gewährleistet werden, dass alle Vorgaben eingehalten werden und die Spieler in einem sicheren Umfeld spielen. Auch Finnland hat die Zeichen der Zeit erkannt und wird das Monopol im Glücksspielbereich öffnen. Damit wird Österreich nun das letzte Land in der EU sein, das nach wie vor an einer Monopolregelung festhält und der aktuellen Entwicklung hinterherhinkt. “

Über die OVWG

Die Österreichische Vereinigung für Wetten und Glücksspiel (OVWG) ist die inländische Interessenvertretung von online tätigen Glücksspiel- und Sportwettanbietern. Aus regulatorischer Sicht strebt die OVWG eine moderne, unionsrechts- und marktkonforme Regulierung des Online-Glücksspiel- und Wettbereichs in Österreich an. In diesem neuen Rechtsrahmen sollen Lizenzen nicht mengenmäßig begrenzt, sondern an die Einhaltung hoher Spielerschutzstandards geknüpft sein. Vorbildländer – wie z.B. Dänemark – zeigen, wie eine solche Regulierung erfolgreich gelingen kann.



Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Vereinigung für Wetten und Glücksspiel (OVWG)

Mag. Thomas Forstner, Generalsekretär

Getreidemarkt 11, 1060 Wien, Österreich

T: +43 1 934 63 08

E: thomas.forstner @ ovwg.at

www.ovwg.at