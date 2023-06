SPÖ-Drobits: Datensicherheit ist SPÖ wichtiges Anliegen

SPÖ bringt Bericht der Datenschutzbehörde in Nationalratsplenum

Wien (OTS/SK) - Auf Initiative der SPÖ wird in der nächsten Sitzung des Nationalrates über den Datenschutzbericht 2022 und damit breit über Datensicherheit diskutiert werden. Damit wird der steigenden Bedeutung des Datenschutzes in allen Lebensbereichen Rechnung getragen, erklärte SPÖ-Datenschutzsprecher Christian Drobits am Donnerstag gegenüber dem Pressedienst der SPÖ. Anlass dafür ist das fünfjährige Jubiläum der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). ****

Das digitale Zeitalter bringt Probleme und Herausforderungen in allen Bereichen. Die Sicherheit von Daten, vor allem von Gesundheitsdaten, wird immer wichtiger. Aber auch die Gefahren von biometrischer Massenüberwachung sowie von Daten- und Identitätsdiebstahl stellen uns vor neue Herausforderungen. Deswegen ist es, so der SPÖ-Datenschutzsprecher, wichtig die Menschen bereits vom Kindesalter an für die Wichtigkeit von Datenschutz zu sensibilisieren. Drobits begrüßte in diesem Zusammenhang, dass im Unterrichtsausschuss ein Antrag von ihm, der vorsieht, dass Datenschutz ein Unterrichtsgegenstand an den Schulen sein soll, angenommen wurde.

Der Datenschutzbericht gibt einmal jährlich Auskunft über die Tätigkeiten der Datenschutzbehörde, wesentliche Höchstgerichtliche Entscheidungen, Datenschutz-Grundverordnung und Datenschutzgesetz – Erfahrungen, legistische Maßnahmen, Projekte der Datenschutzbehörde, Europäische Zusammenarbeit sowie Internationale Beziehungen, erläuterte Drobits. (Schluss) PP/up

