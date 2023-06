Gewerkschaft GPA zum Ende der Wiener Zeitung: Politik hat Belegschaft und Öffentlichkeit belogen

Personeller Kahlschlag - Belegschaftsvertreter werden gekündigt und massiv unter Druck gesetzt

Wien (OTS) - Entgegen der wiederholten Ankündigung der Politik, es werde für die Belegschaft der Wiener Zeitung eine Weiterbeschäftigung geben, findet nun ein personeller Kahlschlag statt. Die Redaktion der Tageszeitung wurde aufgelöst, eine Online-Tageszeitung wird es nicht geben. Für eine Neuaufstellung als Online-Medium gibt es keinerlei Konzepte. Nun werden auch Belegschaftsvertreter:nnen massiv unter Druck gesetzt und mit gerichtlichen Kündigungsverfahren bedroht. Sie sind schon jetzt mit Beschränkungen des Zugangs und der technischen Hilfsmittel konfrontiert. ++++

„Die Politik hat die Belegschaft und die Öffentlichkeit in dieser Frage schlicht belogen. Besonders empörend ist, dass ausgerechnet jene, die sich für die Kolleginnen und Kollegen eingesetzt haben und für den Weiterbestand gekämpft haben, jetzt massiv unter Druck gesetzt werden. Wir werden diese Kündigungen mit allen rechtlichen Mitteln bekämpfen. Die zuständige Ministerin Raab hätte es in der Hand; diesem unsozialen Treiben der Geschäftsführung der Wiener Zeitung ein Ende zu setzen,“ sagt die Vorsitzende der Gewerkschaft GPA, Barbara Teiber am Vortag des letztmaligen Erscheinens der Zeitung.

„Die Gleichgültigkeit, wie hier über Betroffene hinweg gegangen wird und wie hier über Monate falsche Versprechungen gemacht wurden, ist ein Tiefpunkt der politischen Kultur im Land. Dass ausgerechnet die Repräsentanten der Republik Österreich als Eigentümer sich so verhalten, ist sehr beschämend. Dass nun auch die Beschäftigten der Druckerei Herold in Wien ihre Arbeit verlieren, ist nur eine Draufgabe in einem traurigen Kapitel der österreichischen Medienpolitik“, so Teiber.

