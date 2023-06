Wiener Zeitung – Andreas Babler: „Ein bitterer Tag für Medienstandort und Kulturland Österreich“

„Werden Wege suchen, die Wiener Zeitung zurückzuholen“

Wien (OTS/SK) - „Das ist ein bitterer Tag für Österreich als Medienstandort und Kulturland und ein trauriger Tag für alle, die seriösen Qualitätsjournalismus schätzen“, so SPÖ-Klub- und Parteivorsitzender Andreas Babler angesichts der morgigen letzten Druckausgabe der „Wiener Zeitung“ am 30. Juni. Nach 320 Jahren muss die Wiener Zeitung aufhören, weil ihr die türkis-grüne Regierung die Finanzierung entzogen hat – ohne alternative Finanzierungsformen vorzulegen oder zu prüfen. „Dieses kaltschnäuzige Aus für eine Tageszeitung, die der Republik – also uns allen – gehört, die sich dem unaufgeregten Qualitätsjournalismus verschrieben hat, ist ein medienpolitischer Skandal, den ich nicht akzeptieren kann und werde.“ ****

Gerade in einem zunehmend schwierigen Umfeld für Medien geprägt durch türkise Message Control, ökonomischen Druck, Konkurrenz durch Internet-Giganten und Social Media sowie Desinformation und Fake News stand die Wiener Zeitung mit ihren Mitarbeiter:innen für unabhängigen und seriösen Journalismus. „Dass nun nach unglaublichen 320 Jahren die älteste Tageszeitung der Welt zusperren muss, ist auch geschichtsvergessen und eine kulturpolitische Schande.“

Die Sozialdemokratie hat in den letzten Monaten heftigsten Widerstand gegen die Einstellung der gedruckten Wiener Zeitung geleistet, hat auch im Parlament immer wieder auf Alternativkonzepte zum Erhalt der Zeitung gedrängt. „Wenn wir wieder in Regierungsverantwortung sind, dann werden wir jedenfalls Mittel und Wege suchen, um die Wiener Zeitung als gedruckte Tageszeitung zurückzuholen“, betont Andreas Babler. (Schluss) ah/ls

