SPÖ-Stöger: Steiermark braucht eigenständige Graz-Köflacher-Bahn

SPÖ-Verkehrssprecher kritisiert geplante Eingliederung der GKB in die ÖBB – „LH Drexler lässt sich wichtigen Verkehrsdienstleister stehlen"

Wien (OTS/SK) - Im Verkehrsausschuss des Nationalrates stand heute, Donnerstag, auch die Zukunft der Graz-Köflacher-Bahn auf der Tagesordnung. Die Regierungsparteien wollen den Infrastrukturbereich der Regionalbahn in die ÖBB integrieren und damit die GKB zerschlagen. „Es ist nicht nachvollziehbar, was sich ÖVP und Grüne davon erwarten. Durch die Zerschlagung einer gut aufgestellten Regionalbahn gewinnt niemand – schon gar nicht die Menschen in der Steiermark. Landeshauptmann Drexler lässt sich die GKB ganz einfach stehlen“, kritisiert SPÖ-Verkehrssprecher Alois Stöger. ****

Stöger wies auf die offenen Fragen hin, die der Rechnungshof in seiner Stellungnahme aufgeworfen hat: „Wenn nicht einmal der Rechnungshof nachvollziehen kann, wo die beworbenen 200 Millionen eingespart werden sollen, muss man da ganz genau hinschauen. Da müssen ÖVP und Grüne dringend den Beweis antreten, dass es ihnen nicht nur um ein paar Schlagzeilen geht. Dafür ist die GKB nämlich viel zu wertvoll.“

Der SPÖ-Verkehrssprecher kündigt an, dass die SPÖ alle parlamentarischen Möglichkeiten ausschöpfen werde, um die Zerschlagung der GKB zu verhindern. Unterstützt wird er dabei auch vom SPÖ-Verkehrssprecher im Bundesrat Horst Schachner: „Als Steirer liegt mir die Zukunft der GKB besonders am Herzen. Schließlich hat die GKB über Jahrzehnte bewiesen, dass sie nicht nur ein zuverlässiger Verkehrsdienstleister, sondern auch ein wichtiger Beschäftigungsfaktor für unser Bundesland ist“, so Schachner, der sich über die Passivität der steirischen ÖVP wundert: „Mit einer integrierten GKB hat es unser Bundesland in der Hand, maßgeschneiderte Mobilitätslösungen für die Menschen in der Steiermark zu schaffen. Warum die ÖVP über die Infrastruktur in der Steiermark lieber in Wien als in Graz verhandeln will, muss Landeshauptmann Drexler dringend beantworten.“ (Schluss) PP/lp

