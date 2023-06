Sechsfache Auszeichnung für den ORF beim 55. Fernsehpreis der Erwachsenenbildung

„Am Schauplatz“ und „Schrille Nacht“ ausgezeichnet

Sechsfache Auszeichnung für den ORF beim Fernsehpreis der Erwachsenenbildung: Julia Kovarik erhielt für ihre „Am Schauplatz“-Reportage „Niemand soll es wissen“ den Preis in der Kategorie „Dokumentation“. In der Kategorie „Fernsehfilm“ wurden Susanne Spellitz, Julia Sengstschmid, Sabine Weber, Bernhard Natschläger und Katharina Schenk für den Episodenfilm „Schrille Nacht“ ausgezeichnet. Die Überreichung der 55. Fernsehpreise der Erwachsenenbildung für 2022 fand am 29. Juni 2023 im ORF RadioKulturhaus in Wien statt.

ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann: „Julia Kovarik hat mit ‚Niemand soll es wissen‘ eine bewegende Reportage über Analphabetismus in Österreich gedreht und damit einem verschwiegenen Thema ein Bild gegeben. Der für Weihnachten entwickelte Episodenfilm ‚Schrille Nacht‘ greift gesellschaftskritische Themen wie Alltagsrassismus, sozial prekäre Verhältnisse und Einsamkeit auf. Beide Produktionen vereinen Qualität und Mehrwert und sind Ausdruck der Vielfalt eines ORF für alle. Ich gratuliere allen Preisträgerinnen und Preisträgern zu diesen renommierten Auszeichnungen.“

Der Fernsehpreis der Erwachsenenbildung wird von der Konferenz der Erwachsenenbildung Österreichs (KEBÖ) verliehen: Arbeitsgemeinschaft Bildungshäuser Österreich, Berufsförderungsinstitut Österreich, Büchereiverband Österreichs, Forum Katholischer Erwachsenenbildung in Österreich, Ländliches Fortbildungsinstitut Österreich, Ring Österreichischer Bildungswerke, Volkswirtschaftliche Gesellschaft Österreich, Verband Österreichischer Gewerkschaftlicher Bildung, Verband Österreichischer Volkshochschulen und Wirtschaftsförderungsinstitut der Wirtschaftskammer Österreich.

