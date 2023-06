SPÖ Hietzing: Marcel Höckner wird Bezirksvorsteher-Stellvertreter im 13. Bezirk

Ab September designiert: Marcel Höckner als Bezirksvorsteher-Stv., Katharina Mayer-Egerer als Klubvorsitzende & Margit Kersch als stv. Klubvorsitzende

Wien (OTS/SPW) - Mit Marcel Höckner als designiertem Bezirksvorsteher-Stellvertreter, Katharina Mayer-Egerer als zukünftiger Klubvorsitzenden und Margit Kersch als stellvertretender Klubvorsitzenden startet die SPÖ Hietzing ab September in eine neue Phase der Bezirkspolitik. Marcel Höckner, Jahrgang 1978, wird die Position des Bezirksvorsteher-Stellvertreters übernehmen. Mit seiner Erfahrung als Bezirksrat seit Dezember 2015, langjähriger Klubvorsitzender seit 2017 und seinem Einsatz für die Anliegen der Hietzinger Bevölkerung ist Höckner bestens auf diese Aufgabe vorbereitet. Als Betriebswirt bringt er betriebswirtschaftliche Expertise in seine zukünftige Aufgabe mit.



„Eine neue Funktion bedeutet auch immer einen gewissen Neubeginn, auch wenn sich die Prioritäten nicht verändern. Der öffentliche Raum ist begrenzt, daher ist eine der wichtigsten Fragen: Wie kann der öffentliche Raum verteilt und gestaltet werden? Es braucht mehr Platz zum Verweilen, zum Radfahren, zum Zufußgehen. Wir müssen daher das Leben zwischen den Häusern fördern. Die Begegnungszone Altgasse ist ein gutes Beispiel, aber auch am Lainzer Platz gibt es noch ungenutzte Gestaltungsmöglichkeiten. Die Verkehrsberuhigung in den unterschiedlichen Wohngrätzln müssen wir ausweiten. Natürlich beschäftigt uns als Bezirkspartei auch das Thema Wohnen. In Zeiten explodierender Mieten ist es wichtig auch in Hietzing mit gefördertem Wohnbau ein Zeichen zu setzen“, so Höckner.



Katharina Mayer-Egerer, Jahrgang 1989, Volksschuldirektorin und seit 2015 Bezirksrätin, wird ab September die Position der Klubvorsitzenden einnehmen. „Ich freu mich sehr darauf, gemeinsam mit meiner Fraktion Hietzing weiterhin mitgestalten zu dürfen. Die Themen Bildung, Kinder und Familie stehen für mich dabei besonders im Vordergrund. Ich wünsche mir durch Schaffung von sozialem Wohnraum, Förderung des kulturellen Lebens und durch ein dichtes Angebot an hochwertiger Bildung vom Kindergarten an, dass auch mehr junge Familien die Liebe zu unserem Bezirk entdecken“, sagt Mayer-Egerer.



Margit Kersch, Jahrgang 1959, ehemalige Geschäftsführerin einer Druckerei und erfahrene Bezirksrätin seit 2020, wird zukünftig die Position der stellvertretenden Klubvorsitzenden bekleiden. „Es war mir immer schon ein großes Anliegen mich für Menschen einzusetzen, die sich nicht wehren oder es sich nicht richten können! Auch im Bereich der Umwelt gibt es in Hietzing große Themen: So freue ich mich, aktiv mitzugestalten, dass möglichst viele der von den ÖBB versprochenen Ersatzpflanzungen an bisher baumlosen, geeigneten Stellen im Bezirk als künftige Schattenspender stehen werden - ja, sogar neue öffentlich zugängige Parks entstehen. Und denkmalgeschützte Häuser, die stadtbildprägend sind, vor dem Abbruch zu bewahren, wie es vor Kurzem bei uns im Bezirk gelungen ist. Darauf bin ich besonders stolz“, zeigt sich Kersch überzeugt.



„Ich danke Bezirksvorsteher-Stellvertreter Matthias Friedrich für seinen Einsatz für Hietzing. Gerade in der Corona-Krise war dieses Engagement unter besonders schwierigen Rahmenbedingungen zu realisieren. Matthias Friedrich hat das mit großer Courage getan. Dafür ist ihm der Dank und die Anerkennung auszusprechen! Für seinen weiteren beruflichen wie persönlichen Lebensweg wünsche ich ihm vor allem Gesundheit und viel Erfolg!“, so Gerhard Schmid, SPÖ-Gemeinderat und Vorsitzender der SPÖ Hietzing. Weiter sagt er: „Mit dem neuen Team stehen drei höchstqualifizierte Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Erfahrungswelten zur Verfügung! Ich wünsche Marcel Höckner, Katharina Mayer und Margit Kersch viel Erfolg im Interesse aller Hietzinger:innen und unserer Stadt. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit!“



Fotos: https://flic.kr/s/aHBqjAKy1k



