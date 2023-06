ORF-Premiere: Formel 1 aus Spielberg in UHD-Qualität als exklusives Service in der ORF-TVthek

Wien (OTS) - Erstmals stellt der ORF an diesem Wochenende ein Formel-1-Rennen auch in Ultra High Definition zur Verfügung, und zwar in der ORF-TVthek: Als exklusives Zusatzservice für alle Fans werden die Live-TV-Übertragungen vom Formel-1-Qualifying und -Rennen sowie vom F1-Sprint und F1-Sprint-Shootout aus Spielberg nämlich auf der Videoplattform auch in gestochen scharfer UHD-Qualität angeboten.

Dr. Harald Kräuter, ORF-Direktor für Technik und Digitalisierung:

„Zum ersten Mal überträgt der ORF den Großen Preis von Österreich auch in UHD, und damit in bestmöglicher technischer Qualität. Wir freuen uns sehr, den Motorsport-Fans dieses spezielle Service auf unserer Videoplattform, der ORF-TVthek, anbieten zu können.“

Der Empfang ist über eine installierte ORF-TVthek-App (aktuelle Version) auf UHD-fähigen Smart-TVs der Marken Samsung oder LG sowie auf weiteren UHD-fähigen Geräten (Apple TV 4K und höher performante Versionen von Android-TV und Amazon Fire TV) möglich. Weiters kann die UHD-Übertragung via Edge- oder Safari-Browser mit HEVC- und DRM-Unterstützung (HEVC-Plugin, Hardware) auch auf der ORF-TVthek-Website genutzt werden. Notwendig ist jeweils eine Internetleitung mit dauerhaft mindestens 25 MBit/s. Der Formel-1-UHD-Live-Stream wird diesmal außerdem mit „High Dynamic Range“ (erhöhte Dynamik bei Helligkeit/Dunkelstufen und größerer Farbraum) im Format HLG angeboten.

