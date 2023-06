FPÖ – Amesbauer: „Gratulation an die Polizei zu bedeutendem Schlag gegen kriminelle Rockerbanden!“

„Alle im Raum stehenden Verstöße müssen mit der vollen Härte des Gesetzes geahndet werden!“

Wien (OTS) - Einen gewaltigen Ermittlungserfolg vonseiten der involvierten Behörden gegen die organisierte Rocker- und Bandenkriminalität in Österreich sah FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Hannes Amesbauer: „Ich gratuliere den ermittelnden Beamten von Bundeskriminalamt, Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst sowie Staatsanwaltschaft zu diesem koordinierten Zugriff Anfang dieser Woche. Hier gelang ein bedeutender Schlag gegen eine in gewalttätige Bandenkonflikte involvierte kriminelle Vereinigung, die sich in Österreich breit machen will. Wir brauchen in unserem Land sicher keine bewaffneten Rockerbandenkriege, in denen gewalttätig um die Vormachtstellung beim Handel von illegalen Waffen, Drogen und NS-Devotionalien kämpfen.“

„Wichtig ist, dass diese enorme Anzahl von illegalen Waffen aus dem Verkehr gezogen werden konnte und alle im Raum stehenden Verstöße nach dem Verbotsgesetz, dem Waffengesetz und dem organisierten Suchmittelhandel mit der vollen Härte des Gesetzes geahndet werden“, betonte Amesbauer, der auch festhielt: „Der Kampf gegen jede Form von Extremismus ist enorm wichtig, egal aus welcher Richtung er kommt!“

