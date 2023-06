Florian Silbereisen präsentiert „Schlagerbooom Open Air – Die Stadionshow in Österreich“

Am 1. Juli live aus Kitzbühel in ORF 2

Wien (OTS) - Nie zuvor wurde der Schlager im Fernsehen so gefeiert wie seit 2016 beim jährlichen „Schlagerbooom“ in der legendären Dortmunder Westfalenhalle. Der „Schlagerbooom“ hat den Schlager geprägt, das Musikgenre erneuert und neue Zielgruppen begeistert. 2023 folgt der nächste Schritt – mit einer spektakulären Stadionshow startet Florian Silbereisen am Samstag, dem 1. Juli 2023, live um 20.15 Uhr in ORF 2 in den Sommer: „Zusätzlich zum legendären ‚Schlagerbooom‘ in der Dortmunder Westfalenhalle gibt es in diesem Jahr zum allerersten Mal auch einen ‚Schlagerbooom Open Air‘ in Kitzbühel – mit einer Bühne mitten im Stadion, mit Lichtermeer und Feuerwerk! Das wird gigantisch: Stadionstimmung pur! Endlich wieder gemeinsam richtig mitsingen und mitfeiern! Ich kann es kaum erwarten!“

Die Eurovisionsshow im Stadion in Kitzbühel wird live im ORF und in der ARD übertragen. Mit dabei sind Andreas Gabalier, Howard Carpendale, DJ Ötzi, Beatrice Egli, Ben Zucker, Vicky Leandros, Andy Borg, Michelle, Mireille Mathieu, Ross Antony, Melissa Naschenweng, „Bergdoktor“-Star Mark Keller, Eric Philippi, Daniela Katzenberger, Chris Steger und viele weitere Stars. Al Bano und Romina Power singen bei Florian Silbereisen in der Stadionshow in Kitzbühel endlich wieder gemeinsam ihre ganz großen Hits. Weltstar Anastacia bringt das Stadion zum Beben.

„Schlagerbooom Open Air – Die Stadionshow in Österreich“ ist eine‎ Produktion der Jürgens TV GmbH im Auftrag des MDR und des BR in Zusammenarbeit mit dem ORF.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at