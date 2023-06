Grazer FotografInnen glänzen beim steirischen Landespreis der Berufsfotografie

Die Grazer Fotograf:innen Lizz Krobath, Michael Schnabl und Michael Ferlin-Fiedler räumten bei der Verleihung des steirischen Fotografie-Oscars am Mittwoch Abend groß ab.

Wien/Graz (OTS) - Der steirische Landespreis für Fotografie wurde am Mittwoch Abend zum dritten Mal von der Landesinnung für Berufsfotografie in insgesamt 8 Kategorien an die besten FotografInnen des Bundeslandes vergeben.

Seit 2019 ist der Award eine bedeutende Auszeichnung für herausragende fotografische Leistungen. Dabei gingen auch beachtlich viele Trophäen in die Landeshauptstadt Graz.



Der gefragte Werbefotograf Michael Ferlin-Fiedler (fiedlerphoto.com) sicherte sich den 3.Platz in der Kategorie Illustration & Digital Art.

Der bekannte und international ausgezeichnete People-Fotograf Michael Schnabl (imageshots.at) konnte in den Kategorien Kreativportrait (2.Platz) und Ilustration (2.Platz) mit seinen eleganten Portraits glänzen.

Auch das Grazer Allrounder-Talent Lizz Krobath (PRONTOLUX) überzeugte in den Kategorien Commercial/Werbung (2.Platz), sowie Wedding (2.Platz) mit ihren Produktfotos und Hochzeitsaufnahmen. Bereits Anfang des Jahres wurde sie erneut mit einer Top-Platzierung beim Austrian Wedding Award ausgezeichnet.

Philipp Jakesch, der mehrfach international ausgezeichnete Berufsfotograf aus Bruck an der Mur, überzeugte die Jury mit seinen beeindruckenden Natur- & Wildlife Aufnahmen und wurde mit gleich zwei ersten Plätzen in den Kategorien Natur und Tierwelt geehrt. Auch die grazer Presselegende Josef Pail holte Bronze in der Kategorie Reportage/Fotojournalismus. Mit mehreren ersten Plätzen für seine Porträts konnte auch Wolfgang Gangl aus Graz Umgebung absolut überzeugen.



Im August wird es erneut spannend, denn passend zum Geburtstag der Fotografie wird im Casino Baden der begehrte Bundespreis an die besten FotografInnen Österreichs verliehen. Die Grazer:innen sind daher bei diesem wichtigen Preis stark vertreten.



Rückfragen & Kontakt:

Lizz Krobath: studio @ prontolux.at

Michael Ferlin-Fiedler: hallo @ fiedlerphoto.com

Michael Schnabl: photo @ imageshots.at

Philipp Jakesch: philipp @ jakesch.photography