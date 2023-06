SPÖ-Kommunikation: Raphaela Pammer Sprecherin für Andreas Babler, Neuaufstellung bei Presse und Digitales

Wien (OTS/SK) - Im Zuge der Neuaufstellung der SPÖ-Kommunikation mit Kommunikationschefin Patricia Huber an der Spitze wurden jetzt weitere personelle Entscheidungen getroffen. Raphaela Pammer ist neue Pressesprecherin von SPÖ-Partei- und Klubvorsitzendem Andreas Babler. Luca Kaiser spricht für Klubobmann Philip Kucher. ****

Im Parlamentsklub leitet künftig Alexandra Hopf die Presseabteilung. Sprecherin von KO-Stv. Julia Herr ist Sigrid Rosenberger. Für KO-Stv. Eva-Maria Holzleitner ist Theresa Schobesberger im SPÖ-Klub Ansprechpartnerin für Medien.

Die Leitung der Digitalen Kommunikation verantwortet künftig David Gartner.

Die neue Sprecherin von Andreas Babler, Raphaela Pammer, war von 2014 bis 2016 Pressesprecherin von Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser, danach Senior Consultant in einer Kommunikationsagentur sowie in leitenden Kommunikationsfunktionen in verschiedenen Institutionen.

Luca Kaiser, Pressesprecher des neuen SPÖ-Klubobmannes, arbeitet seit langem mit Philip Kucher im Parlament zusammen, zuletzt als Pressesprecher der SPÖ im Parlament u.a. für Gesundheit und Soziales.

Kontakte:

raphaela.pammer @ spoe.at

+43 660 4313121

luca.kaiser @ spoe.at

+43 664 88461536

alexandra.hopf @ spoe.at

+43 664 10000 99

Sigrid.rosenberger @ spoe.at

+43 664 8581205

theresa.schobesberger @ spoe.at

+43 664 88455349

(Schluss) ah/up

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at