Führungswechsel bei der Vienna Insurance Group mit Juli 2023

Elisabeth Stadler übergibt Leitung an Hartwig Löger

Wien (OTS) - Mit 1. Juli 2023 übernimmt Hartwig Löger die Funktion des Vorstandsvorsitzenden der Vienna Insurance Group (VIG) von Elisabeth Stadler. Peter Höfinger wird Stellvertretender Vorsitzender des Vorstands.



Elisabeth Stadler leitet seit Jänner 2016 als Vorstandsvorsitzende die Vienna Insurance Group. Ende August 2022 hat sie mitgeteilt, ihr bis 30. Juni 2023 laufendes Mandat nicht mehr zu verlängern. Elisabeth Stadler wird nach knapp 40 Jahren in der Versicherungsbranche, davon 20 Jahre in Vorstandsfunktionen, ihre operative Berufstätigkeit beenden. Sie wird weiterhin Aufsichtsratsfunktionen innerhalb der Gruppe wahrnehmen.



Mit 1. Juli 2023 übernimmt Hartwig Löger die Führung der Vienna Insurance Group. Er hat 1985 in der Versicherungsbranche begonnen und war von 1997 bis 2002 bereits in der Gruppe bei der Donau Versicherung als Vertriebsleiter tätig. Seit Jänner 2021 ist er Mitglied des VIG-Vorstands, seit Mitte September 2021 Stellvertreter von Generaldirektorin Elisabeth Stadler.

Peter Höfinger, der seit 2003 für die Gruppe tätig und seit 2009 Mitglied des Vorstands der Vienna Insurance Group ist, wird mit 1. Juli 2023 Stellvertretender Vorsitzender des Vorstands.



Peter Thirring, der ebenfalls auf eine knapp 40-jährige Karriere in der Versicherungsbranche verweisen kann, wird mit Ende Juni 2023 aus dem VIG-Vorstand ausscheiden und ab 1. Juli 2023 die Funktion als Aufsichtsratsmitglied der Vienna Insurance Group ausüben. Er war von 2016 bis 2018 Generaldirektor der Donau Versicherung und ist seit 2017 im Vorstand der Vienna Insurance Group.



Der ab Juli 2023 aus sechs statt bisher acht Personen bestehende VIG-Vorstand setzt sich neben Hartwig Löger als CEO und Peter Höfinger als Deputy CEO aus Liane Hirner in der Funktion als CFRO (Chief Finance and Risk Officer), Gerhard Lahner als COO (Chief Operations Officer), Gábor Lehel als CIO (Chief Innovation Officer) und Harald Riener für Retail zusammen. Alle Vorstandsmandate laufen bis 30. Juni 2027.



Rückfragen & Kontakt:

VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe

Communication & Marketing

Schottenring 30, 1010 Wien

public.relations @ vig.com



Wolfgang Haas, Tel: +43 50 390-21029, wolfgang.haas @ vig.com