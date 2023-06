radio 88.6 rockt jetzt auch Oberösterreich

Der beliebte und größte regionale Privatradiosender 88.6 hat Grund zur Freude: Das Sendegebiet wird um das Bundesland Oberösterreich erweitert.

Wien 29. Juni 2023 (OTS) - Nach dem erfolgreichen Start in der Steiermark im Jänner dieses Jahres setzt radio 88.6 seinen Expansionskurs fort und bringt sein erstklassiges Programm nun auch zu den Menschen nach Oberösterreich.

Mit diesem bedeutenden Schritt wird radio 88.6 seine Reichweite weiter ausbauen und noch mehr Rockfans in der Region erreichen. Der Startschuss für das neue Sendegebiet findet heute mit dem spektakulären Konzert der Band Volbeat auf der Burg Clam statt. Dieses herausragende Event markiert den Beginn einer aufregenden Ära für radio 88.6 und seine Hörerschaft in Oberösterreich.

Ralph Meier-Tanos, Geschäftsführer von radio 88.6 und gebürtiger Oberösterreicher, zeigt sich besonders erfreut über das neue Sendegebiet: „ Bislang konnte man radio 88.6 nur im Grenzgebiet zu Niederösterreich und natürlich über DAB+ und Streaming empfangen. Wir sind sehr stolz und aufgeregt, unseren bereits treuen Hörern jetzt auch unser einzigartiges Rockprogramm in fast ganz Oberösterreich über UKW bieten zu können. Mit der Erweiterung unseres Sendegebiets möchten wir noch mehr Menschen mit unserer Musik und unseren Inhalten erreichen. Der Startschuss mit dem Konzert von Volbeat auf der Burg Clam ist ein perfekter Auftakt für unsere Präsenz in Oberösterreich. Wir sind bereit, gemeinsam mit unseren Hörern in Oberösterreich zu rocken! “

Thomas Korponay-Pfeifer, Programmdirektor von radio 88.6: „ Wir wissen natürlich, dass auch und vor allem Oberösterreich ein hervorragendes Pflaster für Rockmusik ist und freuen uns sehr. Willkommen in der Familie! 88.6 ist ein Rockradio von Fans für Fans, und unser Versprechen an alle Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher lautet: Wir wollen mit euch gemeinsam das Leben rocken. “

Günther Zögernitz, Geschäftsführer RadioCom der Vermarktungsplattform von radio 88.6: „ radio 88.6 avanciert nun zu einem unwiderstehlichen Werbepartner. Das erweiterte Sendegebiet öffnet ungeahnte Potenziale für Werbetreibende, die nun in der Lage sind, ihre Zielgruppe in Oberösterreich effektiv zu erreichen. Ein breites Publikum wird somit die Chance erhalten, Produkte und Dienstleistungen unserer Kunden aufs Beste kennenzulernen. Doch diese erweiterte Präsenz bietet weit mehr als nur eine bloße Werbefläche. Sie eröffnet eine riesige Spielwiese für kreative Werbekampagnen, die die Massen fesseln und begeistern werden. Egal ob etablierte Marken oder aufstrebende Unternehmen - radio 88.6 garantiert eine verstärkte Markenpräsenz, die in den Köpfen der Hörerinnen und Hörer verankert bleibt. radio 88.6 – Lassen Sie Ihre Werbung die Herzen der Hörerinnen und Hörer erobern! “

Mit seinem klaren Erfolgskonzept und einem unschlagbaren Musikprogramm hat sich 88.6 als führender Rockradiosender in Österreich etabliert. Die Erweiterung des Sendegebiets nach Oberösterreich stellte einen weiteren Schritt in der Erfolgsgeschichte von 88.6 dar und festigt die Position des Senders als Anlaufstelle für Rockmusikliebhaber in ganz Österreich.

88.6 freut sich darauf, die Menschen in Oberösterreich mit ihrer Leidenschaft für Rockmusik zu begeistern und ihnen ein unvergleichliches Radioprogramm zu bieten.

Die Hörerinnen und Hörer dürfen sich auf erstklassige Unterhaltung und beste Rockmusik freuen.

Seit vielen Jahren kann man den Radiosender 88.6 über DAB+ und online in ganz Österreich empfangen. Jetzt ist er auch auf folgenden UKW-Frequenzen in Oberösterreich zu hören:

UKW 102

UKW 95,8

UKW 90,6

