Hotel THE LEO GRAND ist Preisträger des 36. Wiener Stadterneuerungspreises

Das Boutique Hotel an der prominenten Adresse Bauernmarkt 1, 1010 Wien wurde von der Fachjury mit dem Sonderpreis bedacht.

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 27. Juni 2023, fand im Kursalon Wien die Verleihung des "Wiener Stadterneuerungspreises 2023" statt. Das Hotelprojekt THE LEO GRAND der Unternehmensgruppe LENIKUS darf sich über die besondere Auszeichnung mit dem Sonderpreis der Jury freuen.

Der Stadterneuerungspreis der Landesinnung Bau der Wirtschaftskammer Wien wird jährlich vergeben, um Projekte zu würdigen, die einen positiven Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung und Aufwertung des städtischen Lebensraums leisten. Mit dem Stadterneuerungspreis werden herausragende Sanierungsprojekte in der Stadt Wien vor den Vorhang geholt und geehrt.

Das ausgezeichnete Projekt THE LEO GRAND der Unternehmensgruppe LENIKUS hat es geschafft, historisch gewachsenen Stadtraum mit modernem Design zu verbinden. Die Restaurierung samt umfassendem Um- und Ausbau eines denkmalgeschützten Barockjuwels in Wien in prominentester Lage mit einigen hundert Jahren Baugeschichte war Herzensprojekt und Herausforderung zugleich. Diese erfolgte laut Fachjury durch eine profunde und äußerst sensible Herangehensweise. Neben der Umsetzung wurde auch die Aufbereitung der Geschichte, die Befundung des Bestandes mit den flankierenden Untersuchungen und die begleitende Dokumentation als mustergültig bezeichnet.

Unter dem Titel „Schichten der Zeit“ (deutschsprachige Version) sowie „Layers of Time“ (englischsprachige Version) hat LENIKUS ein rund 600-seitiges Kompendium über die bewegte Geschichte des Hauses Bauernmarkt 1 herausgebracht, das im Verlag Molden der Verlagsgruppe Styria bzw. im gut sortierten Buchhandel erhältlich ist.

Mit dem Hotel THE LEO GRAND hat die Unternehmensgruppe LENIKUS ein Projekt abgeschlossen, das mehrere Ziele vereint: die akribische Restaurierung eines Barockjuwels und gleichzeitig das Erschaffen eines state of the art Hotelkonzepts, sowie die Umgestaltung und Verkehrsberuhigung eines wichtigen Teils der Wiener Innenstadt. Somit wird ein Teil Wiener Geschichte mit der Welt geteilt, sowohl Wiener als auch internationale Gäste können das Gebäude am Bauernmarkt 1 genießen, erleben und mit neuen Geschichten füllen.

Mag. Martin Lenikus, Eigentümer Unternehmensgruppe LENIKUS: „Diese Auszeichnung ist eine große Anerkennung dafür, dass sich harte Arbeit, Engagement sowie der Glaube an ein großes gemeinsames Ziel am Ende des Tages auszahlen. Und natürlich motiviert es unser gesamtes Team, diesen Weg voller Überzeugung weiterzugehen. Wir sind sehr stolz darauf, Teil der Stadterneuerung Wiens zu sein und einen Beitrag zur Aufwertung des urbanen Lebensraums zu leisten. Der Wiener Stadterneuerungspreis ist Ehre und Ansporn für uns, weiterhin nachhaltige und innovative Lösungen umzusetzen.‘‘

Über die Unternehmensgruppe LENIKUS:

LENIKUS ist eine erfolgreiche Wiener Unternehmens­gruppe, die sich schwerpunktmäßig mit Immobilien- und Stadtentwicklungsprojekten, der Entwicklung von Designhotels sowie mit Weinbau und zeitgenössischer bildender Kunst befasst. In den unterschiedlichen Geschäftsbereichen leistet LENIKUS gemeinsam mit seinen Partnern einen Beitrag zur Stadtentwicklung und trägt damit zur Aufwertung des Wirtschafts-, Lebens- und Kulturstandortes Wien bei. Bereits 2003 war LENIKUS Träger des Wiener Stadterneuerungspreises. 2010 wurde LENIKUS mit dem Maecenas, dem österreichweit bedeutendsten Kunstsponsoringpreis, geehrt. Bei den jährlichen Wiener Landesweinbewertungen wurde und wird das Bioweingut LENIKUS für seine hervorragende Arbeit mit einer Vielzahl an Goldmedaillen belohnt und auch bereits zwei Mal zum Landessieger gekürt. 2012 wurde das von LENIKUS errichtete und betriebene Designhotel TOPAZZ mit dem „Hotel of the Year“ Award und 2013 mit dem „Green Luxury Award“ in der Kategorie „City Hotels weltweit“ ausgezeichnet. Das Hotel THE LEO GRAND war heuer bereits Finalist des FIABCI Prix d´ Excellences.

Hotel THE LEO GRAND

Standort: 1010 Wien, Österreich

Eigentümer und Bauherr: LENIKUS BM1 GmbH

Planung: LENIKUS Immobilien GmbH. in Kooperation mit M&S Archtitekten

Bauausführendes Unternehmen: BEBAU Bauges.m.b.H.

Betreiber: LENIKUS Hotel- und Gastronomiebetriebs Ges.m.b.H./ LENIKUS HOTEL COLLECTION

Für weitere Informationen über das THE LEO GRAND besuchen Sie bitte die offizielle Webseite unter www.theleogrand.com.

Rückfragen & Kontakt:

Nina Horehled

+43 1 516 31 690

n.horehled @ lenikus.at