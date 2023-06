csrTAG 2023 | Ticketverkauf startet

XVIII. Österreichischer csrTAG am 19.10.23 „Sustainable Transformation – Taking Action Together” Schwerpunkt Energie & Mobilität

Wien (OTS) - Nach dem Sommer ist es wieder so weit, der csrTAG 2023 öffnet seine Türen am 19. Oktober im UniCredit-Center am Kaiserwasser! Dieses Jahr unter dem Motto „Sustainable Transformation - Taking Action Together“ wo Themen rund um nachhaltige Energie und Mobilität vorgestellt, besprochen und diskutiert werden. Mit dabei sind auch dieses Mal spannende Keynotes, Panel Diskussionen und Breakout Sessions, in denen Expert*innen ihr Wissen weitergeben und Unternehmen neue Maßnahmen vorstellen. Erstmalig wird es auch ein Auftaktevent zum Thema „Science meets Urban Development” in Kooperation mit der Charlotte-Fresenius-Privatuniversität sowie aspern, die Seestadt Wiens geben.

Die Ressourcen des Planeten sind endlich, die Notwendigkeit einer Energie- und Mobilitätswende steht inzwischen außer Frage. Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, nicht nur nach neuen Lösungen zu suchen, sondern diese auch in die Tat umzusetzen. Die Suche nach nachhaltiger Energieversorgung stellt eine der größten Herausforderungen unserer Zeit dar. Denn egal ob in der Industrie oder im Privatleben, Energie wird über die gesamte Wertschöpfungskette von Produkten benötigt - vom Rohstoffabbau, über die Herstellung und Nutzung bis hin zur Entsorgung und Verwertung am Zyklusende. Ebenso ist Mobilität, wie wir sie heute kennen, ohne Kraftstoffe aus Rohölprodukten undenkbar, die heute immer noch das Gros an genutzten Energiequellen darstellen. Unternehmen suchen nun nach nachhaltigen und effizienten Lösungen für eine verlässliche Mobilität, die auch zukunftstauglich ist. Um zukünftig eine sichere Energieversorgung zu gewährleisten, sind auch hier ökologisch sinnvolle, nachhaltige Wege der Energiebereitstellung, Speicherung und Nutzung erforderlich.

Lieferketten, Ressourceneffizienz und Konzepte für die Mobilität der Zukunft, das sind nur einige der Themenschwerpunkte, die Sie auf dem csrTAG 2023 erwarten. Lernen Sie, wie wir als Unternehmen Energie sinnvoll einsetzen und klimafreundlich von A nach B reisen; erfahren Sie von Expert*innen wie neue Mobilitätskonzepte heute schon Anwendung finden, wie nachhaltige Energieversorgung umgesetzt werden und wie es uns gemeinsam gelingen kann eine nachhaltige Zukunft für alle zu schaffen!

Kommen und seien Sie dabei am csrTAG 2023 – spannende Inputs, innovative Ideen und ein Diskurs am Puls der Zeit erwarten Sie! Vernetzen Sie sich mit anderen Change Makern und bringen Sie Nachhaltigkeitsthemen in Ihrem Unternehmen weiter. In über 20 Programmpunkten geben am 18. und 19. Oktober knapp 30 Speaker ihr Wissen in einem innovativen Setting weiter.

Jetzt Tickets kaufen unter: csrTAG 2023 | Eventbrite

Alle Facts auf einem Blick

Event: csrTAG 2023 | Sustainable Transformation – Taking Action Together | 19. Oktober

Location: UniCredit-Center am Kaiserwasser, Eiswerkstraße 20, 1220 Wien

Tickets: Verkauf ab 28. Juni über csrTAG 2023 | Eventbrite

Auftaktveranstaltung: 18. Oktober 2023, Kulturgarage (limitierte Plätze), Am-Ostrom-Park 18, 1220 Wien

Mehr Informationen auf: www.csrtag.at





Über respACT

respACT – austrian business council for sustainable development – ist die führende Plattform zu Corporate Social Responsibility (CSR) und Nachhaltiger Entwicklung in Österreich. Gemeinsam mit seinen Partnerorganisationen, wie dem Circular Economy Forum Austria, CSR Europe, Global Compact Network Austria, Global Reporting Initiative (GRI) und dem World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) unterstützt respACT seine mehr als 400 Mitgliedsunternehmen dabei, ökologische und soziale Ziele ökonomisch und eigenverantwortlich zu erreichen.

respACT bedankt sich bei allen Sponsoren, Medienpartnern und Unterstützern des csrTAG 2023, darunter AfB, Bank Austria, BIG –Bundesimmobiliengesellschaft mbH, Brau Union Österreich, denkstatt, die wirtschaft, dm, factor-D, FH Wien der WKW, Haberkorn, Heute, hollu, KPMG, Lagermax, mediaplanet, META Communication, OMV, ÖBB, PALFINGER, Porsche Holding, Reinhard Backhausen textile & circular consulting, Saint-Gobain, Schachinger Logistik, Transporeon, VBV-Vorsorgekasse, Verbund, Vienna Insurance Group, Vöslauer und Zumtobel Group.

Die Veranstaltung wird vom Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft unterstützt.

