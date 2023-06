Baby-Katzen im Alter von einem Tag am Rande des Donausinselfests von tierlieben Besuchern gerettet

4 kleine Kitten wurden am Sonntag vom Floridsdorfer Park ins Tierschutzhaus Vösendorf gebracht.

Wien (OTS) - Die jüngsten Neuzugänge im Tierschutzhaus Vösendorf wurden am Sonntag im Floridsdorfer Park in der Nähe des Donauinselfests gefunden. Die Finderinnen haben die Situation korrekterweise zwei Stunden beobachtet, um herauszufinden, ob die Katzenmama zurückkommt. Da dies nicht der Fall war, wurden sie zu Tierschutz Austria gebracht.

Ihr Alter wurde beim Gesundheitscheck auf ca. 1-2 Tage alt geschätzt. Alle 4 wiegen noch unter 100g. Tim, Tom, Theo & Thea, wie sie im Tierschutzhaus getauft wurden, sind wohl auf und werden nun aufgepäppelt.

Dafür müssen die Kleinen alle 2 Stunden mit dem Fläschchen gefüttert werden. Gemeinsam trinken sie in am Tag 180ml, das entspricht 9 Fläschchen. Zusätzlich brauchen sie Fencheltee und SAB Tropfen gegen Blähungen und Feuchttücher zur Versorgung in den ersten Wochen. 4 Kätzchen kommen mit einer Spende von 20€ ungefähr 3 Tage lang mit Aufzuchtmilch aus. Wer dabei unterstützen möchte, kann eine Spende für unser "Glückskatzen-Projekt" abgeben:

https://www.ots.at/redirect/tierschutz-austria13



Bilder der vier Kitten: https://we.tl/t-giA8NusvRf

