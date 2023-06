SPÖ-Muchitsch zu Schließung von Opel-Werk: Volle Unterstützung für Arbeitnehmer*innen

Schließung auch Ergebnis einer fehlenden industriepolitischen Strategie der Regierung

Wien (OTS/SK) - Große Besorgnis äußert heute SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchtisch angesichts der „Hiobsbotschaft“ über die Schließung des Opel-Werkes in Aspern. „300 Menschen verlieren ihren Arbeitsplatz – für die Beschäftigten und deren Familien eine Katastrophe“, so der Sozialsprecher der SPÖ. Jetzt geht es darum, den betroffenen Mitarbeiter*innen zur Seite zu stehen. Die Stadt Wien als betroffenes Bundesland habe ja schon angekündigt, die Beschäftigten voll zu unterstützen mit Arbeitsplatzangeboten und Qualifizierung. ****

Die Schließung sei leider auch Ausdruck fehlenden Gestaltungswillens seitens der ÖVP-Grün-Regierung in der Industriepolitik. „Es ist klar, dass sich angesichts des Klimawandels auch die Industrie verändern wird. Experten gehen davon aus, dass z.B. durch die Entwicklung zur E-Mobilität in der Automobilindustrie in den nächsten zehn Jahren 10.000 Arbeitsplätze nicht mehr benötigt oder eine neue Kompetenzausrichtung der Beschäftigten erfordern werden. Dieses Szenario kann die Politik nicht einfach schulterzuckend zur Kenntnis nehmen, sondern muss diese Veränderung aktiv gestalten. ÖVP und Grüne lassen diesen Gestaltungswillen allerdings vermissen. Es braucht einen aktiven Staat, der die industrielle Transformation gestaltet und den Beschäftigten eine attraktive Perspektive anbietet“, fordert Muchtisch. „Die Regierung muss hier endlich in die Gänge kommen und eine umfassende Strategie vorlegen.“ (Schluss) ah/up

