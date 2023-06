Exklusive OGM-Umfrage für „BLICKWECHSEL“/ServusTV: Zwei Drittel der Österreicher wollen Bargeld in der Verfassung verankern

Salzburg/Wals (OTS) - Die EU hat die Pläne für den digitalen Euro vorgestellt. Kritiker warnen vor noch mehr Kontrolle und totaler Überwachung der Bürger, Befürworter argumentieren mit der zunehmenden Digitalisierung und dem Wegfall von Händlergebühren. Die Slowakei hat kürzlich das Recht auf Bargeldzahlung in die Verfassung geschrieben. Laut OGM-Umfrage für „Blickwechsel“ sprechen sich 65% der befragten Österreicher dafür aus, das Recht auf Bargeld in der Verfassung festzuschreiben, 29% finden, es sollte so bleiben, wie es aktuell ist.



Bargeld immer noch beliebtestes Zahlungsmittel

Mit 54% bezahlt mehr als die Hälfe der Befragten ihre täglichen Einkäufe mit Bargeld, gefolgt von der Bankomat- und Kreditkarte (37%) und der Zahlung mittels Smartphones (9%). Auf die Frage, was die Befragten an der Bargeldzahlung am meisten schätzen, antworten 47%, dass Bargeld krisenfest und auch ohne Strom und Technik in Notsituationen verfügbar sei, 25 % befinden die Bargeldzahlungen als einfach und unkompliziert, weitere 20% streichen die Nicht-Nachverfolgbarkeit der Zahlungen hervor.



Außerdem Thema bei „Blickwechsel“: 66% der Österreicher wollen das Straf-Alter senken

Die Strafmündigkeitsgrenze, ab der man bei Straftaten gerichtlich zur Verantwortung gezogen werden kann, liegt in Österreich bei 14 Jahren. Wegen der zunehmenden Vorfälle wird debattiert, ob die Grenze bei 14 Jahren noch zeitgemäß ist oder auf 12 herabgesetzt werden soll. Zwei Drittel der Befragten (66%) würde ein entsprechendes Vorhaben begrüßen, bei Wählern der SPÖ und NEOS ist eine knappe Mehrheit dafür, bei Wählern der Grünen zeigt sich ein geteiltes Meinungsbild.



