Neuer Vorstand für Salzburg AG nominiert

Ausschuss für Vorstandsangelegenheiten der Salzburg AG empfiehlt dem Aufsichtsrat Dipl.-Ing. Herwig Struber

Salzburg (OTS) - Beim heutigen Kandidat*innen-Hearing zur Bewerbung als Mitglied des Vorstandes der Salzburg AG konnte Herwig Struber den Ausschuss für Vorstandsangelegenheiten überzeugen. Demnach empfiehlt der Ausschuss dem Aufsichtsrat bei der morgigen Sitzung am 29. Juni 2023, Struber als zweites Vorstandsmitglied der Salzburg AG mit Fokus auf Technik, Energieerzeugung sowie Netze zu bestellen.

„Herwig Struber, derzeit noch Geschäftsführer der Salzburg Netz GmbH, tritt - sofern der Aufsichtsrat der Empfehlung zustimmt - mit 1. Oktober 2023 dem Vorstand bei. Vorstand Michael Baminger bleibt weiterhin Vorstandssprecher“, so Aufsichtsratsvorsitzender und Landeshauptmann Wilfried Haslauer zum Ausgang des Hearings.

Haslauer nannte heute auch jene Kriterien, die letztlich den Ausschlag für die Entscheidung für Struber gegeben haben. Die vergangenen beiden Jahre waren sowohl für das Unternehmen als auch für die gesamte Energiewirtschaft enorm turbulent und herausfordernd. Für die nicht minder fordernden Herausforderungen im Zuge der Energiewende braucht es Stabilität, Kontinuität und das notwendige Verständnis für die anstehenden großen Investitionen. Der studierte Techniker und Experte in nachhaltigem Energiemanagement verfügt über langjährige Erfahrung in der Salzburg AG, kennt das Unternehmen ausgezeichnet und genießt durch seine ausgewiesene Expertise hohes Ansehen und Wertschätzung in der Belegschaft und in der Energiebranche.

Struber will Energiewende vorantreiben

In einer ersten Reaktion zeigt sich der in Kuchl wohnhafte Herwig Struber sehr erfreut über den Ausgang des Hearings. „Es ist eine große Freude, dass mir heute das Vertrauen ausgesprochen wurde. Es ist für mich persönlich eine großartige Aufgabe, künftig als Teil des Vorstandes tätig zu sein“. Sein Ziel sei es, gemeinsam mit dem Vorstandssprecher sowie der gesamten Belegschaft die ambitionierten Ziele der Energiewende konsequent umzusetzen, um Salzburg auch weiterhin an der Spitze zu positionieren, so Herwig Struber abschließend.

