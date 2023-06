Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Von Kammermusik auf Burg Feistritz bis zu „Weana G’schichten“ in Staatz

St.Pölten (OTS) - Heute, Mittwoch, 28. Juni, startet um 19 Uhr auf Burg Feistritz das 12. Musikfestival „harriet&friends“, bei dem die Cellistin Harriet Krijgh gemeinsam mit Nikita Boriso-Glebsky (Violine), Noa Wildschut (Violine), Werner Neugebauer (Violine), Milan Milojicic (Violine), Pauline Sachse (Viola), Gertrud Weinmeister (Viola), Andreas Brantelid (Violoncello), Maximilian Kromer (Klavier), Nino Gvetadze (Klavier) und Josef Radauer (Kontrabass) bei insgesamt fünf Konzerten bis Samstag, 1. Juli, Kammermusik erklingen lässt. Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter e-mail info @ burgfeistritz.com und www.harrietandfriends.at.

Im Theater am Steg in Baden spielt beim nächsten „Jazz Café Project“ morgen, Donnerstag, 29. Juni, ab 19.30 Uhr das Geiselhart-Harm-Quintett auf. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen bei der Kulturabteilung der Stadtgemeinde Baden unter 02252/86800-522 und e-mail cornelia.znoy @ baden.gv.at.

Mit Otto Lechner und den Frühaufstehern wird morgen, Donnerstag, 29. Juni, ab 20 Uhr im Weingut Schwertführer in Sooß das diesjährige Programm von „Kultur bei Winzerinnen und Winzern“ eröffnet (www.47er.at). Am Freitag, 30. Juni, sind dann Günter „Mo“ Mokesch und Sabine Stieger ab 20 Uhr zu Gast bei Wolfgang Greil in Leitzersdorf (www.gasthausgreil.at). Am Samstag, 1. Juli, folgt ab 20 Uhr das Kollegium Kalksburg bei den Löss-Winzern im Weingut Hermann Moser in Rohrendorf (www.losgeloesst.at), am Sonntag, 2. Juli, ab 18 Uhr „(Fast) alles über Austropop“ im Weingut Greil in Unterstockstall (www.weingut-greil.at). Zudem sind am Dienstag, 4. Juli, ab 20 Uhr im Schloss Jedenspeigen Theresia und Thomas Gansch zu hören (www.weinausjedenspeigen.at).

„Vienna – USA“ lautet die musikalische Reiseroute, auf der Benjamin Schmid (Violine), Ariane Haering (Klavier) sowie Ib Hausmann (Klarinette und Cajon) am Freitag, 30. Juni, ab 19 Uhr in der Kulturfabrik Hainburg ein Cross-Over-Programm von Wolfgang Amadeus Mozarts Sonate für Violine und Klavier in Es-Dur KV 380 und der Sonatina for Clarinet and Piano von Joseph Horovitz über George Gershwins „Rhapsody in Blue“ und Arrangements für Violine und Klavier von Jascha Heifetz bis zu Georg Breinschmids „Coincidance“ für Violine, Klarinette und Klavier spielen. Nähere Informationen und Karten unter 0664/73616493, e-mail hainburger @ haydngesellschaft.at und https://haydngesellschaft.at.

Am Schlossberg in Hainburg wiederum geht am Freitag, 30. Juni, ab 19 Uhr das „Hainburg-Burg-Open-Air“ über die Bühne. Mit dabei sind Wiener Wahnsinn mit Austropop und als Vorgruppe die Hainburger Formation Unerhört. Nähere Informationen und Karten unter 0664/3383390 und www.kultur-bruck.at.

Ebenfalls am Freitag, 30. Juni, gibt Konstantin Wecker gemeinsam mit Jo Barnickel ab 20.30 Uhr im Open-Air-Kino des Cinema Paradiso am Rathausplatz in St. Pölten ein „Solo zu zweit“. Nähere Informationen und Karten beim Cinema Paradiso St. Pölten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

Im Rahmen von „Oper Burg Gars“ gestalten der Akkordeonist Otto Lechner und die Schauspielerin Anne Bennent am Freitag, 30. Juni, ab 20 Uhr im Festsaal der Burg von Gars am Kamp den musikalisch-literarischen Abend „Sagt dem Festland, dass die Krater nicht ruhen“. Nähere Informationen und Karten unter 02985/33000, e-mail office @ operburggars.at und www.operburggars.at.

Am Freitag, 30. Juni, präsentiert auch die Band Shake Stew ab 21.15 Uhr im Thayapark in Waidhofen an der Thaya ihr neues Album „Heat“. Nähere Informationen und Karten beim Folk-Club Waidhofen unter 0664/3733150 und www.folkclub.at.

Beim „Schlager-Open-Air“ am Sportplatz Hainfeld treten am Freitag, 30. Juni, und Samstag, 1. Juli, Die Seer, Hansi Hinterseer und Semino Rossi auf. Karten unter www.oeticket.com; nähere Informationen unter www.wirhainfelder.at.

Bei der „Sommerszene Mistelbach“ im Sportzentrum Mistelbach bringt die Dolce Vita Band am Freitag, 30. Juni, beim italienischer Abend „Una festa italiana“ ein Best of Italo-Hits zu Gehör. Am Samstag, 1. Juli, folgt Partysound mit der Formation Hackbrett. Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr; der Eintritt ist frei. Nähere Informationen und Karten unter 02572/2515-5261, e-mail kultur @ mistelbach.at und www.sommerszene-mistelbach.at.

Am Samstag, 1. Juli, startet der diesjährige „Kultur.Sommer.Semmering“ mit einem Benefizkonzert des Kulturvereins, bei dem Florian Krumpöck ab 16 Uhr im Kulturpavillon in einem Klavierrezital Werke von Franz Liszt spielt. Nähere Informationen und Karten unter 02664/20025, e-mail tickets @ kultursommer-semmering.at und www.kultursommer-semmering.at.

„Klassik im Stadl“ bringt am Samstag, 1. Juli, ab 20 Uhr bei Weinbau Schmidt in Bruck an der Leitha Musik von Joseph Haydn und George Bizet in der Interpretation der Camerata Carnuntum und der Cellistin Jing Gatke. Nähere Informationen und Karten unter 02162/66241 und e-mail tickets @ cameratacarnuntum.at bzw. www.kultur-bruck.at.

Im Harrachpark in Bruck an der Leitha wiederum präsentiert das Trio Jaeyn (Nicole Jaeger, Bernhard Schabmayr und Raphael Rameis) am Samstag, 1. Juli, ab 18 Uhr elektronische Songs an den Genregrenzen von Pop, Jazz, Beats und Future Garage. Nähere Informationen und Karten unter 0664/8370482 und www.kultur-bruck.at.

Ebenfalls am Samstag, 1. Juli, spielen Marie Spaemann und Christian Bakanic ab 20 Uhr am Campus der Donau-Universität Krems unter dem Motto „Metamorphosis“ einen Mix aus Soul, Jazz, Klassik und Weltmusik. Nähere Informationen und Karten unter 02732/908000, e-mail tickets @ kinoimkesselhaus.at und www.kinoimkesselhaus.at.

Unter dem Motto „Langenlois blooomt“ findet am Samstag, 1. Juli, ab 17 Uhr auf der Open-Air-Bühne von Schloss Haindorf das „Schloss Haindorf Open-Air“ statt; mit dabei sind Tim Bendzko und Popwal. Nähere Informationen und Karten bei Kultur Langenlois unter 02734/3450, e-mail tickets @ kulturlangenlois.at und www.kulturlangenlois.at.

„Großmütterchen Hatz tanzt“ heißt es am Samstag, 1. Juli, ab 20 Uhr im Waldviertler Forellenhof in Jaidhof, wo das Quartett Franziska Hatz, Andrea Fränzel, Richie Winkler und Sasa Nikolic ihre von Pina Bausch inspirierte Freude an tanzbarer Musik auf die Bühne bringt. Nähere Informationen und Karten unter 0664/2138978 und www.waldviertler-forellenhof.com.

„Musikalische Kostbarkeiten“ servieren Bernhard Wininger (Orgel) und Michaela Wininger (Gesang) am Samstag, 1. Juli, ab 11 Uhr in der Töpperkapelle Neubruck. Nähere Informationen bei der Eisenstraße Niederösterreich unter 07482/20440, e-mail presse @ eisenstrasse.info und www.eisenstrasse.info.

Zu einer „Movie Night" lädt die Stadtkapelle Tulln unter Bernhard Fleißner und Nikolaus Höckner am Samstag, 1. Juli, ab 20 Uhr auf der Donaubühne Tulln. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter www.donaubuehne.at.

Am Samstag, 1. Juli, findet auch ab 19.30 am Purkersorfer Hauptplatz die Eröffnung des diesjährigen Kultursommers mit den beiden Bands Broadcast Gramophone und NNoa statt. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen bei der Stadtgemeinde Purkersdorf unter 02231/62267, e-mail gemeinde @ purkersdorf.at und www.purkersdorf.at.

„Hardrock im Bergdorf“ lautet das Motto am Samstag, 1. Juli, im Bauhof in Puchenstuben, wo ab 20 Uhr die Bands Rockin‘Greywolves, Salted Sugar, Sick'n'law und Fat Chester aufgeigen. Nähere Informationen und Karten unter e-mail info @ hardrockimbergdorf.at und www.hardrockimbergdorf.at.

Bei der „Musikalischen Verzauberung“, dem ersten diesjährigen „Sommerklänge“-Konzert auf Schloss Grafenegg, spielt am Samstag, 1. Juli, das Tonkünstler-Orchester unter Mei-Ann Chen die symphonische Dichtung „L'apprenti sorcier“ von Paul Dukas, Anna Clynes „Masquerade“, Wolfgang Amadeus Mozarts Konzert für Klavier und Orchester c-moll KV 491 sowie die Tondichtung „Don Juan“ op. 20 von Richard Strauss; als Klaviersolist ist Andreas Haeflinger zu hören. Am Sonntag, 2. Juli, folgt „The Music of Hans Zimmer & Others. A Celebration of Film Music“, am Montag, 3. Juli, „Der Herr der Ringe & Der Hobbit & Die Ringe der Macht in Concert“. Beginn am Wolkenturm ist jeweils um 20 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 01/5868383, e-mail tickets @ grafenegg.com und www.grafenegg.com.

Mit Musik von Antonio Vivaldi sowie Uraufführungen von Pier Damiano Peretti, Thomas Daniel Schlee, Carlo Benedetto Cimento und Valentin Lukan startet am Samstag, 1. Juli, das diesjährige Konzertfestival „Zusammenspiel“ im Stift Zwettl. Unter dem Titel „Le quattro stagioni“ sind dabei ab 18 Uhr in der Stiftskirche das La folia Barockorchester, Robin Peter Müller an der Violine und Marco Paolacci an der Egedacher-Orgel zu hören. Am Sonntag, 2. Juli, folgt ab 16 Uhr in der Barockbibliothek das barocke italienische Feuerwerk „Medici’s Music“ mit dem Ensemble Bourbon und Manuela Maria Mitterer an der Blockflöte. Nähere Informationen und Karten unter 02822/2020257, e-mail info @ zusammenspiel.at und www.zusammenspiel.at.

Am Sonntag, 2. Juli, gibt das Waidhofner Kammerorchester unter Wolfgang Sobotka ab 19.30 Uhr im Kolomanisaal von Stift Melk ein Sommerkonzert mit Antonio Vivaldis Konzert für 2 Violoncelli in g-moll RV 531, Max Bruchs „Kol Nidrei“ op. 47, Robert Schumanns Konzert für Violoncello und Orchester in a-moll op. 129 und Antonín Dvořáks Symphonie Nr. 9 in e-moll op. 95 „Aus der neuen Welt“; Solisten sind Konrad und Tamas Varga am Violoncello. Nähere Informationen und Karten beim Stift Melk unter 02752/555-230, e-mail kultur @ stiftmelk.at und www.stiftmelk.at.

Mit dem Meisterkonzert „Paganini der Posaune“ und Kompositionen von Frédéric Chopin, Claude Debussy, Gilberto Gagliardi, Kiril Ribarski, Isaac Albéniz, Maurice Ravel, Manuel De Falla und Astor Piazzolla setzt das „Ost-West Musikfest 2023“ am Sonntag, 2. Juli, ab 11 Uhr im Schloss Heiligenkreuz-Gutenbrunn sein Programm fort; es spielen Kiril Ribarski (Posaune) und Milica Sperovik-Ribarski (Klavier). Nähere Informationen unter 0699/81180995 und e-mail musikfest @ gmx.at; Karten unter www.ostwestmusikfest.at/meisterkonzerte/tickets.

Joseph Haydns Kleine Orgelsolomesse in B-Dur Hob. XXII:7 mit dem Stifts-Chor Lilienfeld, Zsόfla Kausl und Yi-Ting Wu-Mittermayer steht am Sonntag, 2. Juli, ab 10 Uhr im Rahmen eines Gottesdienstes in der Stiftsbasilika Lilienfeld am Beginn der diesjährigen Sommerakademie Lilienfeld, bevor um 11 Uhr offiziell eröffnet wird. Das Eröffnungskonzert umfasst ab 19.30 Uhr in der Stiftsbasilika Werke von Johann Sebastian Bach in der Interpretation von Izabela Kopec, Olivier Benoít, Valentino Blasina, Florian Pejrimovsky, Julian Walder, Chia-Ling Renner-Liao, Wolfgang Renner, Carolin Ratzinger, Yi-Ting Wu-Mittermayer sowie des Stifts-Chors Lilienfeld, des Kirchenchors Wilhelmsburg und des Künstlerorchesters Wien/Lilienfeld unter der Leitung von Karen De Pastel. Karten u. a. an der Stiftspforte unter 02762/52420-11; nähere Informationen unter 0664/9368574, e-mail office @ musikkurse.at und www.musikkurse.at.

Ebenfalls am Sonntag, 2. Juli, lädt das Jess-Trio mit Elisabeth, Stefan und Johannes Kropfitsch ab 11 Uhr im Stadtsaal Gloggnitz zu einem „Blick über den Semmering“ mit Musik von Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert u. a. Nähere Informationen und Karten unter 02662/42219 bzw. 02662/44828, e-mail office @ netzwerk-gloggnitz.at und www.moz-art.net.

Das St. Pöltner Open-Air-Festival „Sommer Theater Park“ veranstaltet am Sonntag, 2. Juli, ab 19.30 Uhr ein Wunschkonzert mit Wolfgang Gratschmaier & Friends. Nähere Informationen und Karten unter 02742/230000, e-mail karten @ sommertheaterpark.at und www.sommertheaterpark.at.

Im VAZ St. Pölten wiederum gastiert am Sonntag, 2. Juli, ab 20 Uhr die Bluesrock-Sängerin Beth Hart. Nähere Informationen und Karten beim VAZ St. Pölten unter 02742/71400, e-mail ticket @ nxp.at und www.vaz.at.

Am Montag, 3. Juli, spielen beim „Jazz auf der Hauswiese“ im Gasthaus Hauswiese in Baden Billie Dee & die Jazz-Cats auf. Beginn ist um 19 Uhr; Eintritt: freie Spende. Tischreservierungen unter 0650/6771122; nähere Informationen unter www.badeninkultur.eu.

Schließlich spielt das Gugelhupf Ensemble am Dienstag, 4. Juli, ab 19.30 Uhr im Schlosskeller Staatz unter dem Titel „Weana G´schichten aus drei Jahrhunderten“ G'stanzln, „Weana G'schichtn“ und „narrische Tanz“ von Gerhard Bronner, Helmut Qualtinger und Georg Kreisler über Hermann Leopoldi, Hugo Wiener, Pirron & Knapp bis zu Roland Neuwirth und Heli Deinböck. Nähere Informationen und Karten unter 0664/5566398, e-mail kulturzentrum.staatz @ gmail.com und www.staatz.at.

