Sunrate schließt Finanzierungsrunde der Serie D-1 mit Prosperity7 Ventures als führendem investor ab

Singapur (ots/PRNewswire) - SUNRATE, eine intelligente globale Zahlungs- und Treasury-Management-Plattform gab heute bekannt, dass Prosperity7 Ventures, der diversifizierte Wachstumsfonds unter dem Dach von Aramco Ventures, in seiner letzten D-1-Finanzierungsrunde eine Investition in das Unternehmen getätigt hat.

Prosperity7 Ventures leitete die Finanzierungsrunde D-1, zu der auch eine spätere Investition von Softbank Ventures Asia gehörte.

Laut FXC Intelligence wird erwartet, dass der globale Markt für grenzüberschreitende Zahlungen von B2B ein Volumen von $56,1 Trillionen bis zum Jahr 2030 erreichen wird. SUNRATE ist dazu bereit von diesem riesigen Marktpotenzial zu profitieren. SUNRATE beabsichtigt, die Mittel dazu einzusetzen, weitere Expansionspläne voranzubringen und strategische Investitionen zu tätigen, um SUNRATE'S hochmoderne Produkte und Dienstleistungen wie internationale Zahlungen und globale Inkassodienste weiter zu vertiefen, um seine Position als führende grenzüberschreitende B2B-Zahlungsplattform in Schwellenländern zu stärken.

Vor kurzem gab SUNRATE außerdem bekannt, dass das Unternehmen erfolgreich die Lizenz für Capital Markets Services („CMS") von der Monetary Authority of Singapore („MAS") erhalten hat. SUNRATE ist eines der wenigen Unternehmen in Singapur, das ebenso eine Lizenz als Major Payment Institution (MPI) (größere Zahlungsdienstleister) von der MAS für den Account Issuance Service (Eröffnung von Konten), Domestic Money Transfer Service (Geldüberweisungsdienste im Inland), Cross-border Money Transfer Service (grenzüberschreitende Geldüberweisungsdienste), Merchant Acquisition Service (Händlerakquisitionsdienste), und E-money Issuance Service (Ausgabe von elektronischem Geld) zusätzlich zur CMS-Lizenz hat.

Herr Paul Meng, Mitbegründer von SUNRATE, sagte: „In diesem schwierigen makroökonomischen Umfeld ist das Vorhandensein von neuen und bestehenden renommierten Investoren, die in SUNRATE investieren, ist ein Beweis für unser nachhaltiges Wachstum und die nachgewiesenen Fähigkeiten. Die Investitionen von Prosperity7 Ventures versetzen uns in eine großartige Position, um unser Wachstum zu beschleunigen und die ständig steigende Nachfrage nach unserer branchenführenden Lösung für den grenzüberschreitenden B2B-Zahlungsverkehr in den Schwellenländern zu befriedigen, wobei wir planen, auch andere Schwellenländer wie den Nahen Osten zu erschließen."

„Die Anwendung von Spitzentechnologie zur Bewältigung der Herausforderungen im Finanz- und Zahlungsverkehr kann ein enormes Potenzial freisetzen und erhebliche positive Auswirkungen auf die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft haben," sagte Aysar Tayeb, Executive Managing Director von Prosperity7 Ventures. „In den letzten Jahren hat SUNRATE erfolgreich ein umfangreiches B2B-Zahlungsnetzwerk aufgebaut, das einen wichtigen Engpass bei der Erleichterung von schnellen und problemlosen grenzüberschreitenden Zahlungen beseitigt. Wir freuen uns sehr, diese Investitionsrunde anzuführen, da wir mit SUNRATE zusammenarbeiten und das weitere Wachstum und die Expansion ihres einzigartigen Zahlungssystems in neue Regionen unterstützen."

Informationen zu SUNRATE

SUNRATE ist eine intelligente globale Zahlungs- und Treasury-Management-Plattform für Unternehmen auf der ganzen Welt. Seit seiner Gründung im Jahr 2016 ist Sunrate als führender Lösungsanbieter anerkannt und hat es Unternehmen ermöglicht, sowohl lokal, als auch weltweit in mehr als 150 Ländern und Regionen mit seiner hochmodernen proprietären Plattform, einem umfangreichen globalen Netzwerk und robusten APIs zu operieren und zu skalieren. Mit seinem globalen Hauptsitz in Singapur und Niederlassungen in Hongkong, Jakarta, London und Shanghai arbeitet SUNRATE mit den weltweit führenden Finanzinstituten wie Citibank, Standard Chartered, Barclays zusammen und Hauptmitglied bei Mastercard und Visa.

Um mehr über SUNRATE zu erfahren, besuchen Sie https://www.sunrate.com/

Über Prosperity7 Ventures

Prosperity7 Ventures (P7) ist der diversifizierte Wachstumsfonds von Aramco Ventures, einer Tochtergesellschaft von Aramco, dem weltweit führenden integrierten Energie- und Chemieunternehmen. Der Name des Fonds leitet sich von „Prosperity Well" ab, der 7. Ölbohrung in Saudi-Arabien und der ersten, die auf Öl stieß. Im Hinblick auf diese bahnbrechende Geschichte investieren wir weltweit mit langfristiger Sicht in bahnbrechende Technologien und transformative Geschäftsmodelle, die Wohlstand und positive Auswirkungen in großem Maßstab bringen werden.

https://www.prosperity7vc.com/

Wichtiger Hinweis: Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch eine Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren von SUNRATE in einer Jurisdiktion, in der ein solches Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkauf dieser Wertpapiere vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Jurisdiktion rechtswidrig wäre.

