Nachwehen zur Schließung der Wiener Zeitung: Nun muss auch die Druckerei zusperren

Wien (OTS) - Die Einstellung der Wiener Zeitung zum 30.06.2023 zieht weitere Kreise und bringt Kollateralschäden mit sich. So muss nun die Herold Druck und Verlag GmbH, die bis dato die Wiener Zeitung gedruckt hat, mit Jahresende 2023 ebenfalls ihren Betrieb einstellen. Von der Schließung sind 46 Mitarbeiter:innen betroffen.

Die Herold Druck und Verlag GmbH in Wien (Standort Faradaygasse 6, 1030 Wien) ist ein Teil der P&V Holding AG (insgesamt 514 Mitarbeiter:innen und € 110 Mio. Umsatz, davon Umsatz der Herold Druckerei € 14,3 Mio. mit 46 Mitarbeiter:innen), die außer dem Zeitungsdruck auch noch andere Druckereibereiche wie Bogenoffset, medizinische Fachverlage und einen Bildungsverlag betreibt. Von der Schließung der Herold Druck und Verlag GmbH mit Jahresende 2023, deren Großkunde die Wiener Zeitung war, sind diese übrigen P&V Holding Geschäftsbereiche jedoch nicht betroffen.

Der Betriebsrat der Herold Druckerei und die 46 Mitarbeiter:innen wurden heute am 28. Juni 2023 von der traurigen Entwicklung informiert. Dazu der P&V Holding Vorstand Robert Plaschko: „Es ist kein guter Tag, wenn man nach 30 Jahren Druckerei-Partnerschaft mit der Wiener Zeitung den Betrieb mit Jahresende einstellen muss. Leider sind die Zeiten für Tageszeitungen und damit in weiterer Folge für Zeitungsdruckereien an einem Tiefpunkt angelangt. Der enorme und völlig überdimensionierte Anstieg von Papier- und Energiekosten, aber auch die Erhöhungen bei Löhnen und Gehältern und nun eben das ausschlaggebende Ende der Wiener Zeitung – ermöglichen uns keine kostendeckende Fortführung der Produktion mehr. Die im Besitz der Republik Österreich befindliche Wiener Zeitung hat den Vertrag mit der Herold Druckerei im Juni zum 30.06.2023 gekündigt, obwohl die Kündigungsfrist einen Ausstieg aus dem Vertrag erst mit Jahresende 2023 vorgesehen hätte. Das wird wohl noch ein Diskussionspunkt mit der Republik sein. Ungeachtet dessen bedauern wir am meisten, dass wir ab Jahresende 46 Mitarbeiter:innen keinen Job mehr anbieten können.“

Rückfragen & Kontakt:

Robert Plaschko

Vorstand der P&V Holding AG

+43 664 132 45 28

robert.plaschko @ pv-holding.at