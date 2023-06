VP-Mahrer ad Messerangriff auf Gumpendorfer Straße: Realität holt Kritiker ein

Hinschauen statt wegschauen - neues Video der Wiener Volkspartei erst gestern veröffentlicht

Wien (OTS) - Nach dem gestrigen Vorfall auf der Gumpendorfer Straße, bei dem ein Drogensüchtiger zwei Frauen in einem Auto mit einem Messer bedrohte, ist klar: Die Wiener Volkspartei und Karl Mahrer hatten mit ihrem neuen Brennpunkt Video zur Situation um die Suchthilfe Jedmayer erneut recht.



„Während die Wiener Volkspartei hinschaut, Probleme benennt und aktiv Lösungen aufzeigt, negiert die linke Meinungselite, allen voran die SPÖ-neos Stadtregierung die massiven Probleme in der Umgebung der Suchthilfe Jedmayer. Wien braucht endlich ein umfassendes Suchthilfekonzept und eine für alle geeignete Betreuung suchtkranker Personen. Ein Vorfall wie gestern auf der Gumpendorfer Straße darf sich jedenfalls nicht wiederholen“, so der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadtrat Karl Mahrer.



