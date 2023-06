„Wiener Prater Picknick“: Musikalischer Ferienauftakt mit den Wiener Symphonikern am 30. Juni in ORF 2

Live-zeitversetzt von der Kaiserwiese – mit Vera-Lotte Boecker, Rafael Fingerlos und Voodoo Jürgens

Wien (OTS) - Nach der wetterbedingten Absage im Vorjahr (bzw. der Ausstrahlung der Generalprobe, die 2022 noch rechtzeitig aufgezeichnet werden konnte) wollen der ORF und die Wiener Symphoniker am Freitag, dem 30. Juni 2023, pünktlich zum Schulschluss bzw. Ferienbeginn in der Bundeshauptstadt noch einmal mit dem „Wiener Prater Picknick“ durchstarten. Mit dem Open-Air-Konzert, bei dem auf der bekannten Kaiserwiese neben dem Wiener Riesenrad gemütlich gepicknickt und Musik genossen werden kann, will man eine Tradition fortsetzen, die im Prater seit Mitte des 19. Jahrhunderts bis weit ins 20. Jahrhundert Scharen von Unterhaltungssuchenden anlockte. Eine Mischung der schönsten Melodien aus Operette, Schlager und Musical bis zum Pop und Wienerlied soll die Wienerinnen und Wiener sowie Gäste der Stadt begeistern. Stargäste auf der Bühne sind heuer Sopranistin Vera-Lotte Boecker, Bariton Rafael Fingerlos sowie Austropop- und Wienerlied-Interpret Voodoo Jürgens. Dirk Kaftan dirigiert die Wiener Symphoniker – zu sehen live-zeitversetzt um 21.20 Uhr in ORF 2.

Was wäre Wien ohne Prater? Kaum ein anderer Lebensraum der Bundeshauptstadt versprüht derart viel Lebensfreude und Energie. Dies soll mit dem Programm des zweiten „Wiener Prater Picknicks“ sowohl für das Publikum vor Ort als auch für die TV-Zuschauerinnen und -Zuschauer erlebbar werden. Dargeboten wird eine musikalische Weltreise anlässlich des heuer begangenen 150. Jubiläums der Wiener Weltausstellung, die 1873 im Wiener Prater stattgefunden hat. Zu hören sind internationale Klassiker von George Gershwins „Summertime“ über Cole Porters Musical „Paris“, George Enescus „Rumänischer Rhapsodie“ bis zum Wienerlied „Du sollst der Kaiser meiner Seele sein“ von Rudolf Sieczyński und Robert Stolz. Zum großen Finale werden Vera-Lotte Boecker, Rafael Fingerlos und Voodoo Jürgens gemeinsam, begleitet von den Wiener Symphonikern, auftreten.

Einige Impressionen und Filmzuspielungen aus dem großen Praterareal bereichern die von neun Kameras eingefangene TV-Übertragung in der Bildregie von Felix Breisach. Durch das launige Musikprogramm führt ORF-Kulturmoderatorin Teresa Vogl und holt dazwischen auch die Sängerin und die Sänger für kurze Interviews vor den Vorhang.

Die ORF-TVthek stellt die ORF-TV-Übertragung des „Wiener Prater Picknicks“ österreichweit als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand bereit.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at