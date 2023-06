Mit Flimmit einen „Sommer auf Österreichisch“ erleben

Mit neuen Folgen „Herrschaftszeiten!“ und „Liebesg’schichten und Heiratssachen“, der großen Flimmit-Fan-Kollektion, Specials zu Thomas Stipsits und Karl Markovics u. v. m.

Wien (OTS) - Der Urlaub kann kommen und Flimmit liefert die beste Unterhaltung für laue Sommerabende! Auf dem Programm stehen neben der Vorpremiere der dritten Staffel „Herrschaftszeiten! – Johann Philipps Schlossbesuche“ (ab 18. Juli) auch kultige Unterhaltung zum Binge-Watchen mit neuen Folgen von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“. Außerdem begibt sich Flimmit auf eine abwechslungsreiche Entdeckungsreise quer durch Österreich und zeigt mit Dokus wie „Alpenseen – Stille Schönheit“ und Nostalgie-Schätzen wie „Ein Schloss am Wörthersee“, wie schön ein Urlaub in Österreich sein kann. Ein neues Flimmit-Format, in dem erstmals treue Fans das Programm auf Flimmit kuratieren, sorgt mit vielen Publikumshits dafür, dass der Sommer auf Flimmit nicht nur heiß, sondern auch lustig wird.

Staffelstart auf Flimmit: „Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“

„Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ ist zurück! In fünf neuen Ausgaben besucht Johann-Philipp Spiegelfeld österreichische Adelsfamilien auf ihren Stammsitzen und zeigt, wie heutzutage in den österreichischen Schlössern gelebt wird. Flimmit-Abonnentinnen und -Abonnenten können bereits früher durch das Schlüsselloch von Österreichs Burgen und Schlössern schauen und streamen die neue Staffel schon ab 18. Juli. Mit dabei diesmal u. a.:

Familie Seilern-Aspang auf Schloss Litschau in Niederösterreich und Familie Winkler-Hermaden auf Schloss Kapfenstein in der Steiermark. Und wer Lust auf weitere Privatführungen durch die Familiensitze (ehemaliger) österreichischer Adelshäuser hat, findet alle bisherigen Ausgaben von „Herrschaftszeiten!“ ebenfalls auf Flimmit.

Kultiges mit „Liebesg’schichten“ und „Alltagsgeschichten“

Was wäre ein Sommer ohne die Mutter aller Kuppelshows, „Liebesg’schichten und Heiratssachen“? Auch heuer sind Singles aus ganz Österreich wieder auf der Suche nach dem großen Lebensglück. Auf Flimmit startet die 27. Staffel ab 11. Juli immer dienstags mit einer neuen Folge. Fans der beliebten TV-Partnerbörse finden dort aber nicht nur die neuen, sondern auch alle bisherigen Staffeln von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ sowie die Doku „20 Jahre Liebesg’schichten und Heiratssachen – Das Geheimnis des Erfolgs“ zum Streamen.

Auch längst Kult und nicht mehr aus dem Sommerprogramm wegzudenken sind Elizabeth T. Spiras „Alltagsgeschichten“, die allesamt auf Flimmit abrufbar sind. Von 1985 bis 2006 porträtierte Spira in insgesamt 60 Ausgaben der Dokumentarreihe Österreicherinnen und Österreicher einfühlsam und mit subtilem Humor – ob bei sommerlichen Temperaturen auf der Donauinsel, im Waschsalon oder im Bad.

Möge die Macht mit den Flimmit-Fans sein!

Das Flimmit-Team geht auf „Urlaub“ und die Fans machen Programm! Pünktlich zum Ferienbeginn in den östlichen Bundesländern übergibt Flimmit das Programm-Zepter an seine treuesten Film- und Serienfans. Im Verlauf des Sommers kuratieren Fans ihr Lieblingsprogramm auf Flimmit. Mit dabei sind Filme und Serien, die sie berührt und geprägt haben, die sie zum Lachen bringen und ihnen besonders am Herzen liegen. Die „Flimmit-Fan“-Reihe startet am 4. Juli mit der Kollektion von Irene Czermak und Titeln wie „Lovely Rita“, „Die Notlüge“ und „Qualtingers Wien“.

Urlaubsdestination Flimmit

Flimmit nimmt seine Abonnentinnen und Abonnenten im Sommer mit auf eine spannende Entdeckungsreise quer durch Österreich – Nostalgie, Romantik, Berge und schöne Landschaften inklusive! Lust aufs Reisen machen dabei nicht nur Dokus wie „Im Bann der Berge“ oder „Alpenseen – Stille Schönheit“, sondern auch Shows wie „Ein Sommer in Österreich – Urlaub in Rot-Weiß-Rot“ und Nostalgie-Schätze wie „Ein Schloss am Wörthersee“ und „Alfred auf Reisen“.

Und weil im Sommer auch die Romantik nicht zu kurz kommen darf, hat Flimmit unter dem Motto „Sommerliebe“ die schönsten Liebesfilme und -serien zusammengestellt. Darin enthalten z. B. die beliebten „Lilly Schönauer”-Titel, romantische Komödien wie „Ach Baby, ein Baby“ oder die witzige Serie „Ex – Eine romantische Komödie“ mit Michael Niavarani.

Jedermaaaaaaaann und die große Valerie-Pachner-Kollektion

Anlässlich ihres Debüts als Buhlschaft im Salzburger „Jedermann“ widmet Flimmit ab 21. Juli der Schauspielerin Valerie Pachner eine neue Kollektion. Darin enthalten sind z. B. das Drama „Jack“, die schwarze Komödie „Bad Luck“, Marie Kreutzers Drama „Der Boden unter den Füßen“ und „Egon Schiele: Tod und Mädchen“, für den Pachner 2017 den Österreichischen Filmpreis als „Beste weibliche Darstellerin“ gewann.

Specials zu Thomas Stipsits und Karl Markovics

Mit Thomas Stipsits und Karl Markovics feiern zwei echte Publikumslieblinge diesen Sommer runden Geburtstag und Flimmit gratuliert mit einer großen Werkschau der beiden. Den Anfang macht eine umfassende Kollektion zu Schauspieler und Kabarett Thomas Stipsits am 2. August. Von Kabaretts wie „Griechenland“ und „Triest“ (gemeinsam mit Manuel Rubey) über seine Rolle als Manfred „Fredo“ Schimpf in den Österreich-„Tatorten“ oder seinen Kinohits wie „Love Machine“ und „Baumschlager“ ist alles dabei. Zum 60. Geburtstag von Karl Markovics präsentiert Flimmit ab 29. August eine Kollektion mit zahlreichen Werken des preisgekrönten Schauspielers. Darin enthalten sind u. a. der Oscar-gekrönte Film „Die Fälscher“, die Komödie „Drei Herren“ oder „Franz Fuchs – Ein Patriot“, aber auch „Superwelt“, „Atmen“ und der Landkrimi „Das letzte Problem“, bei denen Markovics Regie führte.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at