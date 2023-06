ENERGIEALLIANZ Austria senkt Strompreise bis zu 30 Prozent

Veränderungen an internationalen Großhandelsmärkten ermöglichen Preissenkungen

Richtungsweisendes Maßnahmenpaket für gesamtes EAA-Strom Produktportfolio

EAA-Kundinnen und Kunden profitieren doppelt

Gaspreise werden noch vor Beginn der Heizsaison gesenkt.



ENERGIEALLIANZ Austria (EAA) senkt ab Juli ihre Strompreise und gibt damit Einkaufsvorteile, die sich durch Veränderungen an den internationalen Großhandelsmärkten ergeben unmittelbar und direkt an rund 1,3 Million Kundinnen und Kunden weiter. Die Preissenkungen in einer Bandbreite von 15 bis 30 Prozent gelten für Kundinnen und Kunden der regionalen Energievertriebsgesellschaften der EAA: BE Vertrieb GmbH & Co KG, EVN Energievertrieb GmbH & Co KG, WIEN ENERGIE Vertrieb GmbH & Co KG.

Das beschlossene Preis-Maßnahmenpaket berücksichtigt das gesamte EAA-Strom Produktportfolio Optima. Das Ausmaß der Strom-Preissenkung bewegt sich je nach Produktgruppe (Fixpreisprodukte oder Produkte mit vereinbarter Preisanpassung) und je nach Kundensegment (Haushalte, Unternehmen, Gemeinden sowie land- und forstwirtschaftliche Betriebe) zwischen 15 und 30 Prozent vom Energiepreis (exkl. Netzkosten und Steuern).

Richtungsweisendes Maßnahmenpaket zur Preissenkung



„Das ist mehr als nur eine einfache Preissenkung“, unterstreichen die Geschäftsführer Herwig Hauenschild, Thomas Pucharski und Thomas Torda unisono, „es ist vielmehr ein richtungsweisendes Produkt- und Maßnahmenpaket für unsere Kundinnen und Kunden.“ - „Ziel ist es durch attraktive Aktionsboni, Bindungs- und Wechselrabatte, Freienergietage und Bonifikationen für Online-Abschlüsse, die Preise nachhaltig zu senken und gleichzeitig Kundenzufriedenheit und Kundenbindung in allen Kundensegmenten zu erhöhen“, ergänzen die Geschäftsführer der EAA.

Kundinnen und Kunden profitieren doppelt:

Preissenkung - Wahlfreiheit für die Kunden: Kundinnen und Kunden in allen Produktgruppen und Kundensegmenten, können durch eigene Wahl aktiv entscheiden ob sie Preisreduktionen und Sonderkonditionen in Anspruch nehmen.

Kundenbindung wird zusätzlich belohnt: Kundinnen und Kunden, die bereit sind sich für eine bestimmte Vertragslaufzeit zu binden, profitieren zusätzlich zur Preisreduktion von noch günstigeren Bindungsrabatten.

Die Senkung der Gaspreise für Kundinnen und Kunden der BE Vertrieb GmbH & Co KG, der EVN Energievertrieb GmbH & Co KG und der WIEN ENERGIE Vertrieb GmbH & Co KG erfolgt noch vor Beginn der Heizsaison.

Über EAA-EnergieAllianz Austria:



EAA-EnergieAllianz Austria ist die gemeinsame Energievertriebs- und Energiehandelsgesellschaft von Burgenland Energie, EVN und Wien Energie. Die EAA mit ihrem Stammsitz in Wien versorgt 2,9 Millionen Kunden in Mitteleuropa mit Strom, Gas sowie energienahen Dienstleistungen. Das Unternehmen ist mit Vertriebsniederlassungen in Österreich und Deutschland vertreten.

