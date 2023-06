UniCredit Foundation stellt 3 Millionen Euro für „Call for Education 2023“ zur Verfügung

Diese Initiative unterstützt Programme zur Bekämpfung von Bildungsbenachteiligung. Österreichische gemeinnützige Organisationen können sich bis zum 8. September 2023 bewerben.

Wien (OTS) - Die UniCredit Foundation startet im Rahmen ihrer Zielsetzung, das Potenzial der nächsten Generation Europas zu fördern, den „Call for Education 2023“. Diese Initiative unterstützt Programme zur Bekämpfung von Bildungsbenachteiligung in allen Ländern, in denen die UniCredit Group tätig ist (mit Ausnahme von Bulgarien und Rumänien, wo dieser Call gerade erfolgreich abgeschlossen wurde).

Im Rahmen dieser Initiative, an der Österreich, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Tschechien, Deutschland, Ungarn, Italien, Serbien, Slowakei und Slowenien teilnehmen, wird die UniCredit Foundation einen Betrag von insgesamt 3 Millionen Euro zur gezielten Unterstützung von Programmen für Sekundarschüler:innen (Altersgruppe 11-19) zur Verfügung stellen. Umgesetzt werden Programme von gemeinnützigen Organisationen, die sich insbesondere mit folgenden Schwerpunkten befassen:

der Bekämpfung frühzeitiger Schulabbrüche

der Förderung der Aufnahme eines weiterführenden Studiums

dem Erwerb geeigneter Qualifikationen für den Eintritt in den Arbeitsmarkt

Andrea Orcel, Vorsitzender der UniCredit Foundation, erklärt: „Bildung ist die treibende Kraft für die Zukunft Europas. Ich bin der festen Überzeugung, dass es unsere Verantwortung als europäische Institution ist, junge Talente in den Ländern, in denen wir tätig sind, gezielt zu fördern, denn sie sind die Grundlage für den Fortschritt und den Erfolg Europas in den kommenden Jahren. Daher bin ich stolz, unseren ‚Call for Education 2023‘ anzukündigen, an dem sich zehn Länder beteiligen werden, in denen wir tätig sind. Diese Initiative steht in perfektem Einklang mit der Selbstverpflichtung der UniCredit Group, den Menschen in den Ländern, in denen wir tätig sind, in Übereinstimmung mit unserer Nachhaltigkeitsstrategie und unserem Mehrjahresplan, die Möglichkeit zu geben, sich in sozialer Hinsicht weiterzuentwickeln und zu verbessern.“

Österreichische gemeinnützige Organisationen können ihre Bewerbungsunterlagen bis zum 8. September 2023 über die Plattform callforeducation.com einreichen.

Bis Ende Oktober 2023 wird ein speziell eingerichtetes Bewertungskomitee rund 20 Gewinnerprojekte auswählen und die Höhe der jeweiligen Förderung festlegen. Weitere Informationen und Erläuterungen zum Call können unter Austria_CallForEducation @ unicredit.eu angefordert werden.

Die Ausschreibungsbedingungen für den „Call for Education 2023“ finden Sie auf der Plattform callforeducation.com sowie im Anhang.



Rückfragen & Kontakt:

UniCredit Bank Austria Media Relations

Matthias Raftl, Tel.: +43 (0) 5 05 05-52809

E-mail: matthias.raftl @ unicreditgroup.at