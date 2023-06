fair-finance Vorsorgekasse setzt starke Zeichen für Klimaschutz und Nachhaltigkeit

ÖGUT Gold A+++ Nachhaltigkeitszertifizierung; mit Green Finance Alliance auf dem Weg zur Klimaneutralität

Wien (OTS) - Die fair-finance Vorsorgekasse AG freut sich über klare und zukunftsweisende Anerkennungen ihrer Arbeit als Vorreiterin für eine nachhaltige Finanzwirtschaft. Vorständin Gabriele Feichter: „Wir freuen uns und sind stolz darauf, mit ÖGUT Gold A+++ die höchste jemals vergebene Nachhaltigkeitsbewertung erhalten zu haben. Diese Auszeichnung gemeinsam mit dem positiven Fortschrittsbericht der Green Finance Alliance bestätigen unseren Weg als Vorreiterin für eine klimaneutrale, verantwortungsvolle und wirkungsorientierte Finanzwelt.“

Erstmals in der Unternehmensgeschichte wurde fair-finance im Rahmen der Nachhaltigkeitszertifizierung der Österreichischen Gesellschaft für Umwelt und Technik mit Gold A+++ ausgezeichnet. Damit nimmt fair-finance im Branchenvergleich eine Vorreiterrolle ein. ÖGUT prüft und zertifiziert jährlich Pensionskassen und Betriebliche Vorsorgekassen nach Nachhaltigkeitskriterien und prüft, nach welchen Grundsätzen und Kriterien die Veranlagung erfolgt. Diese legen unter anderem fest, in welche Geschäftsfelder Vorsorgekassen aus ökologischen oder sozialen Gründen nicht investieren (wie etwa Rüstung, Atomenergie oder fossile Energieträger) und in welchen Geschäftsfelder gezielt investiert wird, um den notwendigen ökologischen Wandel zu unterstützen. Die Vorreiter unter den Vorsorgekassen haben sich zudem das Ziel gesetzt, ihre Portfolios gemäß dem Pariser Klimaschutzabkommen auszurichten. Fossile Energieträger sind seit diesem Jahr gänzlich von einem Investment ausgeschlossen.



Green Finance Alliance mit positivem Fortschrittsbericht

Die fair-finance Vorsorgekasse ist Mitglied der ersten Stunde in der Green Finance Alliance, einer im Mai 2022 gestarteten Initiative des österreichischen Klimaschutzministeriums, in der sich Finanzunternehmen freiwillig zu den Pariser Klimazielen bekennen: Den Ausstieg aus Kohle und Erdöl bis 2030, den Ausstieg aus Erdgas und Nuklearenergie bis 2035. Bis spätestens 2040 ist das Kerngeschäft am 1,5 °C-Ziel auszurichten, um bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen. Auf dem Weg dorthin steigen die Finanzunternehmen schrittweise aus klimaschädlichen Aktivitäten aus und begleiten ihre Kundinnen und Kunden bei der nachhaltigen Transformation ihrer Geschäftstätigkeit. Das Ministerium legt nun einen Fortschrittsbericht für das Startjahr vor. In diesem Rahmen mussten die Mitglieder Klima- und Engagementstrategien entwickeln, die darlegen, wie die Ziele der Green Finance Alliance erreicht werden können. Alle konnten positiv abschließen, mehr als 80 Prozent der Kriterien wurden umgesetzt, mehr als 45 Prozent sogar vollständig. Auch in diesem Bereich ist fair-finance damit auf dem Weg Richtung Klimaneutralität.

Über die fair-finance Vorsorgekasse

Die fair-finance Vorsorgekasse AG wurde 2010 von Markus Zeilinger gemeinsam mit einer Gruppe von Privatpersonen, der GLS Bank und der Concordia Versicherung in Wien gegründet. Ihre Vision: die Gelder des gesetzlich vorgeschriebenen Vorsorgekassensystems in Österreich ausschließlich verantwortungsvoll und wirkungsorientiert zu veranlagen.

Die fair-finance Vorsorgekasse AG wurde in den letzten Jahren vielfach ausgezeichnet, u.a. als Österreichs einzige betriebliche Vorsorgekasse für ihren Impact mit dem M4C Money for Change Impact Award (Mercer und Institutional Money), als nachhaltigste und innovativste Vorsorgekasse (Börsianer) oder als Testsiegerin aller betrieblichen Vorsorgekassen (VKI-Verein für Konsumenteninformation). Sie ist außerdem Mitglied der ersten Stunde in der Green Finance Alliance, einer im Mai 2022 gestarteten Initiative des österreichischen Klimaschutzministeriums, in der sich Finanzunternehmen freiwillig zu den Pariser Klimazielen verpflichten.

Die fair-finance Vorsorgekasse AG ist Teil der Sinnova Gruppe und verwaltet aktuell rund 960 Millionen Euro an Vermögen für rund 550.000 Anwartschaftsberechtigte. Mit ihrer Performance erreicht sie im Mehrjahresvergleich sehr gute Platzierungen unter Österreichs Vorsorgekassen und zeichnet sich dabei durch eine vergleichsweise geringere Schwankungsbreite der Kursentwicklung aus. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die gebotene Mindestzinsgarantie von aktuell 0,5 % p.a.

