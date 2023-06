NÖN und ÖAMTC starten „UNTERWEGS – Das Mobilitätsmagazin“ (+ Fotos)

Mobilitätsclub produziert regelmäßiges TV-Format für NÖN-N1-TV

Wien (OTS) - Ab 3. Juli 2023 wird das neue TV-Format „UNTERWEGS – Das Mobilitätsmagazin“ im Rahmen einer Kooperation von ÖAMTC und der NÖN auf NÖN-N1-TV gesendet. Das 15minütige Format wird im 2-Wochen-Rhythmus vom Videoteam des ÖAMTC produziert und möchte Mobilität in allen Facetten zeigen: Vom Gehen über das Fliegen, vom Radfahren über das Autofahren bis hin zur Nutzung Öffentlicher Verkehrsmittel. Innovationen und aktuelle Entwicklungen sollen – immer mit entsprechendem Servicecharakter - im Vordergrund stehen. Die Expertinnen und Experten des ÖAMTC werden den Mobilitätsclub mit allen Themen in seiner gesamten Vielfalt vertreten und innovative Services vor den Vorhang holen.

NÖN-Geschäftsführer Michael Ausserer: „Ich freue mich sehr über die großartige Kooperation mit dem ÖAMTC, damit bringen wir gemeinsam Schwung und Bewegung ins TV, ins Netz und auf unsere Social-Media-Kanäle.“

„Mit dem Format „UNTERWEGS - Das Mobilitätsmagazin“ sind wir noch näher an unseren Mitgliedern und können das Thema Mobilität in vielen Facetten einem noch größeren Publikum präsentieren“, freut sich ÖAMTC Direktor Oliver Schmerold.

„Die Kooperation mit NÖN-N1-TV bringt uns wichtige Reichweite, die NÖN profitiert von hochwertigem und aktuellem Content aus unserem Haus – so nutzen wir Synergien und präsentieren gemeinsam aktuelle Entwicklungen aus dem großen Bereich Mobilität,“ erläutert Martin Paweletz, Leiter der ÖAMTC Kommunikation. Thomas Nemeth, Leiter des Videoteams, ergänzt: „Wir freuen uns sehr über unser neues gemeinsames Magazin: Wir schöpfen aus dem größten Mobilitäts-Bewegtbildarchiv Österreichs und nutzen unsere jahrelange Erfahrung als Videoteam im ÖAMTC, das laufend professionelle Videos für den Mobilitätsclub produziert.“

„UNTERWEGS – Das Mobilitätsmagazin wird in einem ersten Schritt in den Kanälen des Sendernetzwerkes „NÖN-N1-TV“ (Kabelplus – Haushalte, A1TV und NÖN.at/video) zu sehen sein und in den Medien der NÖN und der BVZ beworben.

