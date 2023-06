Generali Österreich startet neues, innovatives Teilzeitmodell im Außendienst

Die Versicherung spricht Quereinsteiger_innen an und erleichtert den Wiedereinstieg ins Berufsleben.

Wien (OTS) - Die Generali Österreich startet ein neues Teilzeitmodell im Außendienst. Damit spricht die Versicherung Quereinsteiger_innen an und erleichtert den Wiedereinstieg ins Berufsleben. Besonders Eltern profitieren von der neuen Flexibilität in der Kundenbetreuung. Ein Großteil der Einschulung und Ausbildung erfolgt dank des digitalen Learning-Tools des international prämierten Unternehmens Games for Business orts- und zeitunabhängig.

Vorreiterin bei Teilzeitmodell

Mit diesem neuen Angebot ist die Generali Vorreiterin bei flexiblen Kundenbetreuungsmodellen. Auf die Mitarbeiter_innen wartet neben einer modularen Ausbildung in der Generali Academy mit einem Mix aus digitalem Training und Präsenzeinheiten eine attraktive leistungsbezogene Bezahlung, die gleichzeitig Sicherheit als auch Chancen bietet, sowie Teambuilding und Integration in die Verkaufsgruppen. Für Arno Schuchter, Generali Vorstand für Vertrieb und Marketing, handelt es sich um einen wichtigen Schritt: „Bislang war die Tätigkeit als Kundenbetreuer_in nur in Form einer Vollzeitbeschäftigung möglich und kam deshalb für viele Interessierte nicht in Frage. Dank einer maßgeschneiderten Ausbildung und einer strukturierten Eingliederung in ein Team ändert sich das. So sorgen wir für mehr Flexibilität und bleiben gleichzeitig Lifetime Partner für unsere Kund_innen. Quereinsteiger_innen aus anderen Branchen sind herzlich willkommen.“

Angebot für Familien wird laufend ausgebaut

Familienfreundliche Arbeitsbedingungen sind ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenskultur der Generali. Seit 2012 nimmt die Generali am Audit „berufundfamilie“ teil und führt das staatliche Gütezeichen für eine familienfreundliche Personalpolitik. Viele Initiativen – wie zum Beispiel der Generali Betriebskindergarten in Wien, die tageweise Kinderbetreuung oder das Karenz-Frühstück – wurden bereits in der Vergangenheit umgesetzt. Aktuell wird das Angebot für pflegende Angehörige ausgebaut.

Bewerbungen sind ab sofort und ganz einfach über das Karriereportal der Generali Österreich unter https://generali.onlyfy.jobs/job/qw271t6qeebxiwuc32un46wyq292nt möglich.

Foto zum Download

DIE GENERALI VERSICHERUNG AG

Die Generali Versicherung ist die drittgrößte Versicherungsgesellschaft in Österreich und Teil der Generali Group. Die Generali Group ist eine der größten globalen Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter. Sie wurde 1831 gegründet und ist in 50 Ländern mit Prämieneinnahmen von insgesamt 81,5 Milliarden Euro im Jahr 2022 vertreten. Mit mehr als 82.000 Mitarbeiter_innen, die 69 Millionen Kund_innen betreuen, nimmt die Generali eine führende Position in Europa ein und gewinnt auch in Asien und Lateinamerika zunehmend an Bedeutung. Im Mittelpunkt der Generali Strategie steht das Bestreben, ein Lifetime Partner für die Kund_innen zu sein, das durch innovative und personalisierte Lösungen, erstklassige Kundenerfahrungen und digitalisierte globale Vertriebskapazitäten erreicht wird. Die Generali hat die Nachhaltigkeit vollständig in alle strategischen Entscheidungen integriert, um für alle Stakeholder Werte zu schaffen und gleichzeitig eine gerechtere und widerstandsfähigere Gesellschaft aufzubauen. Die Generali Österreich gehört zu der im Jahr 2022 neu geschaffenen Business Unit „Deutschland, Österreich und Schweiz“ (DACH). Mit rund 19,6 Milliarden Euro Prämieneinnahmen und mehr als 12 Millionen Kund_innen ist die neue Business Unit der Generali Group eine der führenden Erstversicherungsgruppen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.





Rückfragen & Kontakt:

Generali Versicherung AG

Angelika Knap

Pressesprecherin

(01) 534 01-12443

presse.at @ generali.com

www.generali.at