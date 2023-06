DIE ERNÄHRUNG: Schwerpunkt nachhaltige Lebensmittelherstellung und DER ALIMENTARIUS 2023

Ein zentrales Anliegen des Green Deals der EU ist es, die Herstellung von Lebensmitteln vom Acker bis zum Teller nachhaltiger zu gestalten. Unter dem Schlagwort „Sustainable Food Systems“ sind dafür eine Reihe von Maßnahmen geplant. Was genau dahintersteckt und welche Initiativen bereits erfolgreich umgesetzt sind, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift DIE ERNÄHRUNG Herausgeberin Mag. Katharina Koßdorff

Im CEO-Interview berichtet Stefan Recheis, Geschäftsführer der Josef Recheis Eierteigwarenfabrik und Walzmühle GmbH in Hall in Tirol, über die Bedeutung höchster Qualitätsansprüche und laufender Innovation, Regionalität bei der Auswahl von Rohstoffen und wie sich Nachhaltigkeit im Unternehmen umsetzen lässt. Auch die Auswirkungen von Inflation und Preisdruck gehen an einem Unternehmen mit fast 135 Jahre Tradition nicht unbemerkt vorbei.

Nachhaltigkeit und Finanzierung

Für viele Unternehmen, besonders in der Produktion von Lebensmitteln, wird der Aspekt der Nachhaltigkeit wichtiger. Das betrifft nicht nur Rohstoffe, Verpackung und Produktion, sondern auch die Finanzierung. Mag. Karin Lenhard, ESG Legal Expert, Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG, erläutert, worauf es dabei ankommt.

Fischzucht in Großstädten – nachhaltig gestaltet

Der Klimawandel und das exponentielle Bevölkerungswachstum stellen die Welt vor Herausforderungen in der Lebensmittelproduktion. Nachhaltige Aquakultur muss die Produktion bis 2050 verdoppeln, um den globalen Bedarf zu decken. Cécile Deterre und Bettina Stockinger, Blue Planet Ecosystems, Wien, stellen eine neue Aquakulturmethode in Containern an Land vor. Diese lässt sich in Großstädten wie Wien umsetzen.

Welche weiteren Artikel erwarten Sie in dieser Ausgabe?

DI Katharina Fister, DI Martina Helmlinger und Julian Kunz stellen die Leistungen des Kompetenzzentrums Lebensmittelkette der AGES, Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH, im Bereich „Sustainable Food Systems“ vor.

Was steigende Temperaturen durch den Klimawandel für die Qualität von Backwaren aus Weizen bedeutet und welche Alternativen möglich sind, untersuchten Mag. Sigrid Meischl, MA, Lebensmittel Cluster Niederösterreich, ecoplus, und Rubina Rumler, MSc. vom Department für Lebensmittelwissenschaften und Lebensmitteltechnologie der Universität für Bodenkultur Wien.

Eine Zusammenfassung des heurigen ICC-Symposiums über Getreideversorgung im Spannungsfeld ökologischer und sozioökonomischer Ansprüche gibt DI Alfred Mar, Lehrbeauftragter an der Universität für Bodenkultur und Präsident der ICC-Austria.

Einen Überblick über den aktuellen Stand zur Analytik bei Mineralöl bieten Dr. rer.nat. Andrea Hochegger, BSc, MSc, Institut für Analytische Chemie und Lebensmittelchemie, TU Graz, DI Sanja Savić, BSc, Junior Engineer Bereich Mikrobiologie & Zellkultur, und Ph.D. Elisa Mayrhofer, MSc, BSc, Scientist and project coordinator, beide OFI Österreichisches Forschungsinstitut für Chemie und Technik, Wien sowie Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Erich Leitner, Leiter des Instituts für Analytische Chemie und Lebensmittelchemie, TU Graz.

DI Werner Habermann, Geschäftsführer der ARGE Rind, berichtet über die Leistungen der österreichischen Dachorganisation von acht regionalen Erzeugergemeinschaften, die jede Woche Mengen bündelt, die Preisbildung und Abrechnung zwischen landwirtschaftlichen Produzenten und Schlachtbetrieben abwickelt. Das Volumen der Umsätze beträgt rund 320 Mio. Euro im Jahr.

DER ALIMENTARIUS 2023: Vier Forscherinnen und Forscher ausgezeichnet

DER ALIMENTARIUS, der Wissenschaftspreis der Fachzeitschrift DIE ERNÄHRUNG, wurde heuer bereits zum fünften Mal an vier junge Forscherinnen und Forscher vergeben. Die Arbeiten wurden vom Wissenschaftlichen Beirat der Fachzeitschrift DIE ERNÄHRUNG aus den Lebensmittel- und Ernährungswissenschaften prämiert.

Wir stellen Ihnen die heurigen vier Preisträgerinnen und Preisträger vor: Lesen Sie die Laudationes aus dem Festakt in dieser Ausgabe. Vizerektor der Universität für Bodenkultur, Univ.-Prof. Mag. rer. nat. Dr. rer. nat. Christian Obinger, wies in seiner Keynote darauf hin, dass durch Preise wie den ALIMENTARIUS die Leistungen der Preisträgerinnen und Preisträger gewürdigt und der Stellenwert von Forschung in der Gesellschaft erhöht wird.

Die prämierten Arbeiten werden in den kommenden Ausgaben DER ERNÄHRUNG vorgestellt.

Zur Fachzeitschrift DIE ERNÄHRUNG

DIE ERNÄHRUNG erscheint seit 1977 und hat sich zu einem festen Bestandteil der einschlägigen Fachliteratur im deutschsprachigen Raum entwickelt. Sie bietet in den vier Bereichen „Wirtschaft“, „Technik“, „Wissenschaft“ und „Recht“ aktuelle Berichte, Reportagen und Marktinformationen ebenso wie wissenschaftliche Arbeiten und Rechtsinformationen rund um Nahrungs- und Genussmittel sowie Futtermittel. Das Spektrum reicht dabei von Technologie, Lebensmittel- und Ernährungswissenschaft über Ernährungspolitik bis zu für die Lebensmittelproduktion unerlässlichen rechtlichen Aspekten. Zudem werden regelmäßig CEOs aus der Lebensmittelindustrie in einer Interviewreihe vorgestellt. DIE ERNÄHRUNG wird vom Fachverband der Nahrungs- und Genussmittelindustrie herausgegeben.

