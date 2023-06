Die weltweit führende Antriebsstrangtechnologievon Lucid verhilft Aston Martin zu einer kühnen elektrischen Zukunft

Newark, Kalifornien und Gaydon, Vereinigtes Königreich (OTS) - Die Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), die mit dem Lucid Air,Das Unternehmen setzt mit dem Lucid Air, Gewinner des World Luxury Car Award 2023, neue Maßstäbe für luxuriöse Elektroerlebnisse und gab heute bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung zum Aufbau einer langfristigen strategischen Technologiepartnerschaft mit Aston Martin geschlossen hat, um den Höhenflug der legendären britischen Marke zu beschleunigen -Performance-Elektrifizierungsstrategie und langfristiges Wachstum.

Lucid und Aston Martin gehen langfristige strategische Technologiepartnerschaft für die Integration und Zulieferung der hochmodernen Elektrofahrzeugantriebs- und Batteriesysteme von Lucid mit Verträgen im Wert von mehr als 450 Mio. USD ein

Diese bahnbrechende Vereinbarung stellt die erste solche Geschäftsbeziehung für den Technologiezweig der Lucid Group dar und ist die Realisierung einer Vision, welche die Reichweite der Produkte des Unternehmens erweitert und den Weg für zukünftige, mehr auf den Mainstream ausgelegte Anwendungen ebnet.

Aston Martin wird direkten Zugang zu der proprietären elektrischen Antriebsstrangtechnologie von Lucid erhalten, einschließlich seiner extrem leistungsstarken Doppelmotorantriebseinheit, der renommierten Batterietechnologie und der revolutionären Wunderbox.

Aston Martin wird Zugangsgebühren für die Technologien von Lucid in einer Kombination aus Aston Martin-Aktien und stufenweisen Geldmittelzuwendungen zahlen, wobei Lucid Aktionär von Aston Martin wird.

Darüber hinaus werden Lucid und Aston Martin Zulieferungsvereinbarungen für die Antriebskomponenten und -systeme von Lucid eingehen.

Die Zusammenarbeit ist die erste ihrer Art für Lucid und verschafft Aston Martin Zugang zu weltweit führender Elektroantriebstechnologie, die ausschließlich von Lucid selbst entwickelt und hergestellt wird, um künftige batterieelektrische Fahrzeuge von Aston Martin anzutreiben. Die Vereinbarung wird Aston Martin außerdem mit technischer Unterstützung von Lucid bei der Integration seiner proprietären Technologie in eine maßgeschneiderte, komplett neue von Aston Martin entwickelte Elektrofahrzeugplattform, sowie mit der Zulieferung von Lucid-Komponenten versorgen.

„Diese Partnerschaft wird eine bahnbrechende Zusammenarbeit zwischen Aston Martin, einer traditionsreichen Marke mit einer beachtlichen Geschichte, einschließlich des Sieges in Le Mans und seinen aktuellen Erfolgen in der F1, und den besten Innovationen und Technologien aus dem Silicon Valley von Lucid", verkündete Peter Rawlinson, CEO und CTO, Lucid. „In Übereinstimmung mit seiner Strategie entschied sich Aston Martin für Lucid, da das Unternehmen die tiefgreifenden Vorteile der Nutzung seiner weltweit führenden elektrischen Antriebstechnologie erkannt hat. Ein Beispiel hierfür ist die bahnbrechende Reichweite des Lucid Air Grand Touring, die von der EPA auf 830 Kilometer geschätzt wird."

„Der Liefervertrag mit Lucid ist ein einflussreicher Faktor für das zukünftige EV-getriebene Wachstum von Aston Martin", ergänzte Lawrence Stroll, Vorstandsvorsitzender, Aston Martin. „Basierend auf unserer Strategie und unseren Anforderungen haben wir Lucid ausgewählt und erhalten Zugang zu den branchenweit besten Leistungen und innovativsten Technologien für unsere zukünftigen BEV-Produkte."

Lucid wurde von Aston Martin im Rahmen eines Wettbewerbsverfahrens ausgewählt und wird fortschrittliche elektrische Antriebstechnologien bereitstellen, darunter seine extrem leistungsfähige Doppelmotorantriebseinheit, die renommierte Batterietechnologie und die revolutionäre Wunderbox. Die beträchtliche Leistung des Doppelmotor-Heckantriebs wird mit der aktiven Drehmomentverteilung kombiniert, um die Fahrleistungen des Autos über das mit einem passiven Allradantrieb erreichbare Maß hinaus zu steigern. Diese technisch innovativen Elektromotoren umfassen die Microjet-Stator-Kühlung und Wellenwicklung von Lucid, die neue Wärmetauscher-Technologie und eine erhöhte Kühlmitteldurchflussrate sowie ein begleitendes Batteriesystem, das ebenfalls für höhere Leistung und präzisere thermische Logik aufgerüstet wurde.

Insgesamt unterstreicht die Vereinbarung das Engagement von Lucid, Aston Martin Zugang zu der besten verfügbaren Technologie zu gewähren, um dem Unternehmen zu seinem Ziel zu verhelfen, das erste vollständig elektrische Aston Martin-Modell im Jahr 2025 auf den Markt zu bringen und um von der Marke unter dem Motto „Racing. Green. " geführte Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens zu unterstützen. Die Vereinbarung stellt auch die erste derartige Zusammenarbeit zwischen einem Automobilhersteller für den Technologiezweig von Lucid dar, wodurch die Reichweite der Produkte des Unternehmens erweitert und der Weg für weitere Mainstream-Anwendungen der revolutionären Elektroantriebstechnologie des Unternehmens in der Zukunft geebnet wird. Anfang dieses Jahres enthüllte Lucid ein Derivat seiner leistungsstarken Elektroantriebseinheit, die speziell für den Einsatz im Motorsport entwickelt wurde.

Die Aufnahme der Geschäftsbeziehung hängt von der Zustimmung der Aktionäre von Aston Martin sowie vom Erhalt geltender behördlicher Genehmigungen und anderen üblichen Rahmenbedingungen ab.

Informationen zur Lucid Group

Lucid hat es sich zum Ziel gesetzt, die Einführung nachhaltiger Energie voranzubringen, indem fortschrittliche Technologien und die faszinierendsten Luxus-Elektrofahrzeuge geschaffen werden, bei denen das menschliche Erlebnis im Vordergrund steht. Das erste Auto des Unternehmens, der Air, ist eine hochmoderne Luxuslimousine mit einem von Kalifornien inspirierten Design. Der Lucid Air Grand Touring verfügt über eine offiziell von der EPA geschätzte Reichweite von 830 Kilometern und eine Leistung von 1.050 PS. Die in der Fabrik von Lucid in Casa Grande, Arizona, produzierten Fahrzeuge der Lucid Air Baureihe werden derzeit an Kunden in den USA, Kanada, Europa und dem Mittleren Osten geliefert.

media @ lucidmotors.com

Markenzeichen

Vorausschauende Aussagen

Diese Mitteilung enthält Markenzeichen, Dienstleistungsmarken, Handelsnamen und Urheberrechtsinhalte der Lucid Group, Inc. und ihrer Tochtergesellschaften und anderen Unternehmen, die im Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber sind.

Diese Mitteilung enthält „vorausschauende Aussagen" im Sinne der „Safe-Harbor" Bestimmungen des „Private Securities Litigation Reform Act 1995" der Vereinigte Staaten. Vorausschauende Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie „schätzen", „planen", „prognostizieren", „beabsichtigen", „wird", „soll", „erwarten", „antizipieren", „glauben", „streben", „anvisieren", „fortsetzen", „könnte", „dürfte", „potenziell", „möglicherweise", „vorhersagen" oder ähnlichen Ausdrücken identifiziert werden, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder andeuten oder keine Aussagen zu historischen Tatsachen sind. Diese vorausschauenden Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf Lucids Pläne und Erwartungen im Zusammenhang mit Lucids strategischer Partnerschaft mit Aston Martin, einschließlich der Wahrscheinlichkeit oder Fähigkeit der Parteien, die vorgeschlagenen Transaktionen abzuschließen, die potenziellen Vorteile für Lucid und Lucids Fähigkeit, Technologie sowie Antriebs- und Batteriesysteme gemäß den Bedingungen der vorgeschlagenen Partnerschaft zu liefern, die Verfügbarkeit zukünftiger Anwendungen der elektrischen Antriebsstrangtechnologie von Lucid und das Versprechen bezüglich der Technologie von Lucid. Diese Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen, unabhängig davon, ob sie in dieser Mitteilung genannt werden oder nicht, sowie auf den derzeitigen Erwartungen der Geschäftsleitung von Lucid. Diese vorausschauenden Aussagen sind nicht dazu bestimmt, als eine Garantie, eine Versicherung oder eine endgültige Tatsache oder Wahrscheinlichkeit zu dienen und dürfen von Investoren zu keinem dieser Zwecke herangezogen werden. Tatsächliche Ereignisse und Umstände sind schwierig oder unmöglich vorherzusagen und können von diesen vorausschauenden Aussagen abweichen. Viele tatsächliche Ereignisse und Umstände liegen außerhalb der Kontrolle von Lucid. Diese vorausschauenden Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, einschließlich jener Faktoren, die unter der Überschrift „Risikofaktoren" in Teil II Punkt 1 A des Quartalsberichts von Lucid auf Formular 10-Q für das Quartal mit Abschluss zum 31. März 2023 erörtert werden, sowie anderen Dokumenten, die Lucid bei der Securities and Exchange Commission eingereicht hat oder einreichen wird. Sollte eines dieser Risiken eintreten oder sich die Annahmen von Lucid als falsch erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in diesen vorausschauenden Aussagen impliziert werden. Es kann zusätzliche Risiken geben, die Lucid derzeit nicht kennt oder die Lucid derzeit für unwesentlich hält, die ebenfalls dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den vorausschauenden Aussagen enthaltenen abweichen. Darüber hinaus spiegeln vorausschauende Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Lucid hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wider. Lucid geht davon aus, dass spätere Ereignisse und Entwicklungen dazu führen werden, dass sich die Einschätzungen von Lucid ändern werden. Auch wenn Lucid sich dazu entschließen könnte, diese vorausschauenden Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Lucid ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab. Diese vorausschauenden Aussagen sollten nicht so verstanden werden, dass sie die Einschätzungen von Lucid zu einem beliebigen Zeitpunkt nach dem Datum dieser Mitteilung widerspiegeln. Dementsprechend sollte kein unangemessenes Vertrauen in die vorausschauenden Aussagen gesetzt werden.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2140227/Lucid_twin_motor_drive_unit.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-weltweit-fuhrende-antriebsstrangtechnologievon-lucid-verhilft-aston-martin-zu-einer-kuhnen-elektrischen-zukunft-301864664.html



Rückfragen & Kontakt:

Medienkontakt:

media @ lucidmotors.com