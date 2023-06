Shanghai Electric von World Brand Lab zu einer der 500 wertvollsten Marken in China ernannt

Shanghai (ots/PRNewswire) - Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) („das Unternehmen") wurde laut einer jährlich veröffentlichten Liste des World Brand Lab, einem weltweit führenden Forschungsinstitut, das sich auf digitales Marketing und Markenbewertung spezialisiert hat, als eine der 500 wertvollsten Marken von China genannt. Der Bericht für 2023, der den Markenstatus von Unternehmen anhand ihrer Finanzdaten, ihrer Markenstärke und ihres Verbraucherverhaltens bemisst, zeigt, dass Shanghai Electric mit einem Markenwert von 172,58 Milliarden RMB (23,99 Milliarden US-Dollar) den 48. Platz belegt, womit es das Unternehmen im 7. Jahr in Folge unter die Top 50 geschafft hat.

„Die Platzierung bestätigt erneut das Engagement von Shanghai Electric für technologische Innovation als Eckpfeiler des Unternehmens. Wir betrachten die Innovation als treibende Kraft hinter unserer schnellen Entwicklung und stärken unsere Wettbewerbsfähigkeit als umweltorientiertes Unternehmen, während wir technologische Durchbrüche erforschen, um China und andere Länder in die Lage zu versetzen, die Ziele zur CO2-Einsparung zu erreichen. Gleichzeitig stellen wir Offenheit und die Zusammenarbeit zum gegenseitigen Vorteil in den Mittelpunkt unserer Geschäftsstrategie, da wir uns bemühen, unseren Partnern einen Mehrwert zu bieten und die globale industrielle Entwicklung zu beschleunigen", sagte Liu Ping, Präsident bei Shanghai Electric.

„Während wir bestrebt sind, die Innovation von Chinas High-End-Industrie voranzutreiben, hat sich Shanghai Electric als ein wichtiger Akteur auf der globalen Bühne etabliert. In den letzten Jahren haben wir im Rahmen der Initiative ‚Belt and Road' an über 100 Produkten der Energietechnik mitgewirkt, wobei wir effektive und effiziente Konstruktions- und Managementmodelle erforschen und wichtige Erfahrungen sammeln konnten, die unser Fachwissen verfeinern und uns zu branchenführenden Lösungen verhelfen", fügte er hinzu.

Nutzung umweltfreundlicher Innovationen zur Dekarbonisierung der Industrien

Shanghai Electric ist führend bei der Förderung eines nachhaltigen Wachstums für den Energie- und Industriesektor und engagiert sich dafür, die Entwicklung neuer Energiesysteme und kohlenstofffreier Industrieparks voranzutreiben, mit dem Ziel, seinen Kunden und Partnern bei der Reduzierung ihrer CO2-Emissionen zu helfen. Darüber hinaus erweitert und diversifiziert Shanghai Electric seine Lösungsportfolios aktiv und unterstützt Partner bei ihrem Übergang zu umweltfreundlicheren Energiequellen.

In Partnerschaft mit der Stadtregierung von Nantong hat Shanghai Electric das Unternehmen Hengxi Photovoltaic Technology Co., Ltd als Sprungbrett etabliert, um der Industrie der erneuerbaren Energien in Nantong zum Aufstieg auf die nächste Ebene zu verhelfen. Das neue Unternehmen wird maßgeblich an der Bildung eines Photovoltaik-Industrieclusters und der Stärkung der Synergie des Solarsektors der Stadt beteiligt sein, wobei die Anfangsphase des Projekts eine Produktionskapazität von 4,8 GW für hocheffiziente Heterojunction-Solarzellen und -module (HJT) vorsieht.

Mit siebzig Jahren Erfahrung im Industriedesign spielt das Shanghai Institute of Mechanical & Electrical Engineering (SIMEE) eine entscheidende Rolle bei der Förderung kohlenstoffarmer Entwicklung, indem es Lösungen liefert, die seinen Partnern und Kunden dabei helfen, ihre CO2-Emissionen zu senken. Das Institut, das über 300 nationale und regionale Auszeichnungen gewonnen hat, hält über 110 Patente und investiert 100 Millionen RMB in seine Initiativen zur Forschung und Entwicklung mit dem Ziel, Fertigungsprozesse zu modernisieren, die Entwicklung von Geräten zu verbessern und neue Designstandards zu formulieren. Die vom Institut entworfene Fabrik für Volkswagen in Changsha erhielt das chinesische Green Building Label Certificate für die Erfüllung der höchsten Umweltstandards und die Übernahme des BIM-Designmanagements für den gesamten Prozess.

Während die vierte industrielle Revolution Innovationen in den Bereichen IoT, Big Data, Robotik und KI vorantreibt, um die kohlenstoffarme Produktion zu fördern, nutzt Shanghai Electrics seine technologischen Fähigkeiten auch in diesen Bereichen, um intelligente Lösungen zur Fertigungsautomatisierung für Industriezweige wie die Lithium-Batterieproduktion, Luft- und Raumfahrt, Automobilfertigung sowie für das Sicherheitswesen zu schaffen. Die Produktionslinie für Lithium-Batterien von Shanghai Electric erzielt Energieeinsparungen von 30 % und eine Kostenreduzierung von 60 %, während seine Automatisierungslösungen, die branchenführende Produktionsausrüstung für Lithium-Batterien, Industrieroboter und Automatisierungssysteme für die Luft- und Raumfahrt umfassen, einen zentralen Ansatz für den Bau intelligenter Fabriken darstellen.

Mit Win-Win-Kooperationen auf dem Weg zur Energierevolution

Seit Jahrzehnten ist Shanghai Electric Vorreiter bei der globalen Energieinnovation, um die umweltfreundliche Entwicklung für den Energiesektor voranzutreiben. Mit seinen Lösungen, die völlig neue Möglichkeiten erschließen, verschafft das Unternehmen den Nutzern weltweit sowohl wirtschaftliche als auch soziale Vorteile.

2023 markiert einen neuen Meilenstein, da das Unternehmen einen 168-Stunden-Testlauf mit dem Block 2 des 660 MW Kohlekraftwerks im Rahmen des Projekts „Yanghuopan" zur Integration von Kohlestrom abgeschlossen hat. Das von Shanghai Electric – SPX Engineering & Technologies Co., Ltd. entworfene Projekt ist das erste seiner Art, das mit natürlicher Belüftung und direkter Kühlung (NDC) betrieben wird. Es erzielt eine deutlich bessere Leistung in Bezug auf Energieeffizienz, Emissionsreduzierung, Lärmminderung, Frostbeständigkeit und betriebliche Flexibilität im Vergleich zu Systemen mit mechanischer Belüftung und direkter Kühlung (ACC) und natürlicher Belüftung und indirekter Kühlung (ISC).

Die Shanghai Electric Power Engineering Company wurde als Generalauftragnehmer für Phase-I- und Phase-II-Projekte des Kraftwerks für erneuerbare Energien in Selangor, Malaysia, ausgewählt. Das Kraftwerk ist ein wichtiges Projekt, das von der Staatsregierung in Auftrag gegeben wurde, um die lokale Wirtschaft anzukurbeln und gleichzeitig das Wohlbefinden der Bewohner zu verbessern. Es ist in der Lage, 2.900 Tonnen Abfall pro Tag zu verarbeiten und die Hälfte der im Staat erzeugten Feststoffabfälle zu dekontaminieren und wiederzuverwenden.

Im Vereinigten Königreich wurde das 20,8 MW umfassende Projekt „Low Farm", der siebte Abschnitt einer Reihe von acht Photovoltaikprojekten im Land, die von Shanghai Electric gebaut wurden, an das Netz angeschlossen und trägt somit zur Kapazität erneuerbarer Energien im Vereinigten Königreich bei und unterstützt die Bemühungen des Landes um eine umweltfreundlichere und nachhaltigere Zukunft. Der offizielle Betrieb des Projekts stärkt die Position von Shanghai Electric als Weltmarktführer für erneuerbare Energien und zeigt seine Fähigkeit, großangelegte Photovoltaikprojekte in den westlichen Märkten zu bauen, die hohe Qualitätsstandards für den Infrastrukturbau erfordern.

Informationen zu Shanghai Electric

Die Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE: 601727), ein führender global vertretener Anbieter von umweltfreundlichen und intelligenten Systemlösungen nach Industriestandard, widmet sich der intelligenten Energieversorgung sowie Fertigung und der Integration digitaler Intelligenz. Mit dem Fokus auf kohlenstoffarme Entwicklung und digitale Transformation durch die Erschließung neuer Bereiche und die Förderung neuer Wachstumstreiber wird Shanghai Electric es sich zum Ziel setzen, eine führende Position bei der Erreichung des Spitzenwertes der CO2-Emmisionen vor 2030 und der CO2-Neutralität vor 2060 einzunehmen. Weiterhin zählen die Produktion von Geräten im Sektor der erneuerbaren Energien und die Lokalisierung von High-End-Ausrüstungskomponenten, wobei die unendlichen Möglichkeiten in einem innovativen industriellen Ökosystem zusammen mit globalen Partnern genutzt werden, zu den Bestrebungen des Unternehmens.

