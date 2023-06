NÖ Gemeindebund-Präsident Pressl: Bedarfszuweisungen werden transparent und nachvollziehbar vergeben

Über 90 Prozent der wesentlichen Einnahmen der niederösterreichischen Gemeinden stammen aus der Kommunalsteuer und aus Ertragsanteilen. In etwa 10 Prozent der Einnahmen stammen aus den Bedarfszuweisungen – und dienen dazu, einen Ausgleich bei strukturell benachteiligten Regionen zu erreichen. Was SPÖ NÖ-Vorsitzender Sven Hergovich bei seiner ungerechtfertigten Kritik nicht dazusagt: Betrachtet man die gesamten Einnahmen aus Ertragsanteilen, Kommunalsteuer und Bedarfszuweisungen, so standen im Jahr 2021 Volkspartei-Gemeinden rund 1.400 Euro, SPÖ-Gemeinden rund 1.500 Euro pro Kopf zur Verfügung. Entweder er verschweigt diese Tatsache bewusst, oder er glänzt wieder einmal mit Unwissenheit über Niederösterreich und seine Gemeinden

NÖ Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl

