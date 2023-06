Toihaus feat. Magic Delphin goes Festspiele

Indie-Pop Konzert für Kinder erstmals beim Fest zur Festspieleröffnung

Salzburg (OTS) - Am 22. Juli präsentiert das Toihaus Theater erneut das Indie-Pop Konzert für Kinder. Dieses Mal beim Fest zur Festspieleröffnung im Innenhof des Bürgerspitals St. Blasius. Von 19 bis 20 Uhr tanzen und singen Kinder und Erwachsene gemeinsam hinein in den Festspielsommer.



Die Produktion „Toihaus feat. Magic Delphin – Indie-Pop Konzert für Kinder“

Erstmals präsentierte das Toihaus Theater 2021 ein Indie-Pop Konzert für Kinder. Diese großartige Premiere fand im Rockhouse Salzburg statt. Danach feierte die Produktion erfolgreiche Auftritte zum Beispiel auf dem Vielklang-Festival am Alten Markt und Ende April eröffnete die Stadt Salzburg mit dem Feature die Saison im Volksgarten. Bei dem Konzert treffen Magic Delphin & Band gemeinsam mit einer Tänzerin auf fantastische Weltraumtiere und Schmetterlinge als Haustiere. Mit Gesang, E-Gitarren, Schlagzeug und Synthesizer fliegen sie durch verwunschene Nebelwälder in die Zukunft.



„Wir versuchen immer neue Zugangsformen zum Theater zu erarbeiten. Vor allem für die Allerjüngsten wollen wir spannende Theater-Momente gestalten. Mit dem Indie-Pop Konzert für Kinder haben wir ein neues Format entwickelt: Auf einer Konzertbühne entfalten sich poetisch-theatrale Bilder.“ so die künstlerischen Leiterinnen und Ideengeberinnen von „Toihaus feat. Magic Delphin – Indie-Pop Konzert für Kinder“ Cornelia Böhnisch und Katharina Schrott.



Kooperation mit Benjamin Lagender alias Magic Delphin

Die Zusammenarbeit mit dem Musiker Benjamin Lageder alias Magic Delphin, zunächst im „Musikerkollektiv Mildenburg“ und bei „The Pond Pirates“ tätig, geht mit „Toihaus feat. Magic Delphin – Indie-Pop Konzert für Kinder“ in die nächste Runde. Im Frühjahr 2019 begann die Kooperation mit dem Kinderstück „Die Schnecke im Universum“, bei dem der Song „Wenn ich groß bin, werd´ ich Astronautin“ entstand. Ein weiteres gemeinsames Projekt mit Benjamin Lageder war die Performance „Die Infantin trägt den Scheitel links“ nach dem gleichnamigen Buch von Helena Adler. Die Premiere dieser Produktion fand im Juni 2022 statt.



Das Toihaus Theater freut sich mit einer Produktion bei dem Fest zur Festspieleröffnung dabei zu sein. Mit „Toihaus feat. Magic Delphin“ geht der Sommer endlich los! Danach verabschiedet sich das Toihaus in die Sommerpause. Diese wird genutzt, um Energie und Kreativität für die neue Saison im Herbst zu schöpfen.



Toihaus feat. Magic Delphin - Indie-Pop Konzert für Kinder

Musik & Tanz ab 1 Jahr



Auftritt beim Fest zur Festspieleröffnung!

22. Juli 2023 – 19:00 Uhr

Innenhof Spielzeugmuseum

(Bürgerspitals St. Blasius · Bürgerspitalgasse 2)



Magic Delphin: Benjamin Lageder (Gitarre, Gesang), Emanuel Krimplstätter (Gitarre), Simon Ploier (Bass), Camillo-Mainque Jenny (Schlagzeug)

Performance: Elena Francalanci

Idee und Inszenierung: Cornelia Böhnisch, Katharina Schrott

Dramaturgie: Felicitas Biller



Eine Kooperation von Magic Delphin und dem Toihaus Theater Salzburg.

Das Toihaus Theater unter der künstlerischen Leitung von Cornelia Böhnisch und Katharina Schrott verbindet Musik, Tanz, Sprache und bildende Kunst zu außergewöhnlichen Performances. Die eigenen Produktionen erschaffen poetisch-theatrale Momente für die Allerjüngsten und experimentelle Erlebnisse für Erwachsene. Der Erfolg des Hauses wird mit Auszeichnungen wie dem Internationalen Preis für Kunst & Kultur 2022 des Kulturfonds der Stadt Salzburg gewürdigt.

