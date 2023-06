GRAS führt erste linke Koalition an der ÖH Innsbruck seit 2007 an

Sophia Neßler zur Vorsitzenden gewählt

Wien (OTS) - „Mit der GRAS wird es progressive, linke Klima-, Bildungs- und Gesellschaftspolitik in der ÖH geben. Nach über zehn Jahren gibt es endlich wieder eine linke Koalition, mit der wir eine starke Stimme für die Interessen der 28.000 Studierenden in Innsbruck sein werden“, sagt Sophia Neßler, Spitzenkandidatin der Grünen und Alternativen Student_innen (GRAS) bei der ÖH-Wahl 2023 in Innsbruck. Die 24-jährige Philosophie Studentin wurde heute mit 10 von 19 Stimmen zur neuen Vorsitzenden der Hochschüler_innenschaft an der Universität Innsbruck gewählt.

Bei der ÖH Wahl 2023 konnte erstmals seit über einem Jahrzehnt eine Koalition gegen die konservative ÖVP-Aktionsgemeinschaft gebildet werden. „Die Studierenden der Uni Innsbruck haben mit ihrem Wahlergebnis gezeigt, dass sie genug haben von konservativer Stillstandspolitik. Mit der GRAS in der Exekutive wird es eine nachhaltige, diskriminierungsfreie, antifaschistische und antikapitalitische Studierendenvertretung geben. Es freut uns besonders, dass wir große Projekte wie die Klimaneutralität der Uni Innsbruck bis 2030 und die Uni Begrünung im Arbeitsabkommen mit unseren Koaltionspartner_innen verankern konnten“, zeigt sich Neßler erfreut über die linke Koalition mit VSStÖ und KSV-LiLi. „Für uns ist klar, dass die Hochschule für alle zugänglich sein muss, deshalb werden wir die nächsten zwei Jahre für ein flexibles, ausfinanziertes Studium in Innsbruck kämpfen und konnten bereits mehrere Fördertöpfe für die Studierenden im Koalitonsvertrag festlegen“, betont Neßler.

“Wir freuen uns in den nächsten zwei Jahren kritische, klimagerechte und progressive Vertretungsarbeit zu leisten und auf eine konstruktive Zusammenarbeit in einer starken linken Koaltion”, sagt Neßler abschließend.

Sophia Neßler ist 24 Jahre alt und studiert Philosophie im Master an der Universität Innsbruck. Im ÖH-Wahlkampf 2023 war sie Spitzenkandidatin der Grünen und Alternativen Student_innen in Innsbruck und konnte mit 26,68 % eines der besten Wahlergebnisse der Geschichte erzielen. Die Grünen und Alternativen Student_innen konnten bei der ÖH-Wahl 2023 ein Mandat dazugewinnen und stellen nun 6 von 19 Mandaten und den Vorsitz der Hochschulvertretung der Universität Innsbruck.

Fotos zur honorarfreien Verwendung finden Sie unter diesem Link: https://we.tl/t-ZzUlhKps1y

Rückfragen & Kontakt:

GRAS - Grüne & Alternative Student_innen

Elisabeth Hammer

Pressesprecherin

+43 664 88653424

elisabeth.hammer @ gras.at